رئیس سازمان سینمایی: دهکردی حلقه وصل بین دولت و صنوف بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، مراسم تجلیل از علی دهکردی مدیرعامل سابق خانه سینما برگزار و در این مراسم که در ابتدای جلسه شورای مدیران سازمان سینمایی برگزار شد، رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی گفت: طبع و نظر بلند علی دهکردی در زمان مدیرعاملی خانه سینما و در شرایط بحرانی به کمک سینما و اهالی آن آمد. وی حلقه وصل بین دولت و صنوف بود. پیوند این دو در مقاطعی، کار بسیار سختی بود و آقای دهکردی حقیقتاً در این مدت با آن سعه صدری که داشت و خوی کم نظیرش برای آرام کردن اوضاع، تلاش کرد.

رئیس سازمان سینمایی با توضیح اینکه دهکردی سعی کرد در شرایط بحرانی راه حلی برای مشکلات پیدا کند و این قابل تجلیل است، افزود: در روز دوم جنگ تحمیلی دوازده روزه، از نزدیک همراهی و همکاری ایشان را شاهد بودم. همه این‌ها گواه کوچکی بر استمرار فعالیت سازنده آقای دهکردی برای حفظ ساحت سینمای ایران است.

فریدزاده با توضیح اینکه علی دهکردی در ترویج فرهنگ و هنر کشور بسیار کوشا بوده است، تصریح کرد: باید به آقای دهکردی به خاطر دستاوردهایش در زمان مدیر عاملی خانه سینما دستمریزاد گفت.

وی با تجلیل از تلاش های علی دهکردی برای همایون اسعدیان مدیرعامل جدید خانه سینما آرزوی موفقیت کرد.

ما یک سینما بیشتر نداریم

علی دهکردی مدیرعامل سابق خانه سینما نیز در این نشست با تشکر از برپایی این برنامه گفت: من غافلگیر شدم از این همه لطف و محبتی که شما نسبت به من داشتید. این برای من خیلی با ارزش و مغتنم است. از نظر خودم کار خیلی بزرگ و با ارزشی انجام ندادم. یک وظیفه صنفی بود که باید انجام می شد. تصورم این است که ما یک سینما بیشتر نداریم حتی اگر صد اداره برای آن داشته باشیم. همه ما برای رونق این سینما تلاش می کنیم. یکی از آرزوهای من این است که پیوند این تشکل‌ها به نتیجه مشترک برسد و آن اینکه سینمای ایران یک اداره داشته باشد.

دهکردی با اشاره به روزهای پرالتهاب دوران مدیریتش افزود: من از آقای خزاعی ریاست قبلی سازمان سینمایی نیز تشکر می‌کنم که با تمام محدودیت‌ها و فشارهایی که بود در آن دوره سخت و پر التهاب خیلی به ما کمک کردند. همچنین تشکر می‌کنم از آقای ایل بیگی که فکر می‌کنم سخت‌ترین لحظات را ایشان تجربه کردند در مواجهه با مشکلاتی که مربوط به سینماگران بود.

وی در ادامه برای همایون اسعدیان مدیرعامل جدید خانه سینما آرزوی موفقیت کرد و گفت: آقای اسعدیان فردی زحمتکش و پرسابقه در حوزه صنفی و فعالیت‌های سینمایی و از چهره شاخص سینما هستند که امیدوارم این همدلی و همراهی از دو طرف همچنان ادامه داشته باشد. تقاضای من این است که دوستان سازمان سینمایی این ارتباط خوب را با خانه سینما همچنان حفظ کنند.