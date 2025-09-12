  1. استانها
رصد ماهانه روند اجرای راه‌آهن اردبیل - میانه

اردبیل_ معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: پروژه اجرای راه آهن اردبیل-میانه با پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۰ درصد در مسیر تکمیل نهایی قرار دارد وماهانه رصد خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند عصر جمعه در حاشیه بازدید میدانی مسؤولان ملی و استانی از پروژه راه‌آهن اردبیل اظهار کرد: علاوه بر بازدیدهای میدانی در اردبیل، در تهران نیز نشست‌های منظم با پیمانکاران برگزار می‌شود و زمان‌بندی اجرای قطعات مختلف تعیین و به تصویب می‌رسد.

وی افزود: اجماع نمایندگان مجلس، وزارت راه و شهرسازی، مسؤولان استان و رئیس‌جمهور محترم بر این است که پروژه راه‌آهن اردبیل - میانه تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسد.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور تصریح کرد: مطابق برنامه زمان‌بندی مصوب، جزئیات اقدامات هر پیمانکار مشخص شده و در هر بازدید روند اجرا مورد ارزیابی و پیگیری قرار می‌گیرد.

در این بازدید، ارزیابی میدانی مسؤولان ملی و استانی از روند اجرایی پروژه راه‌آهن اردبیل صورت گرفت.

در بازدید روز جمعه مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل، علی نیکزاد نایب‌رئیس مجلس، هوشنگ بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، احد بیوته نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس و جمعی از مسؤولان از پروژه راه‌آهن اردبیل - میانه، روند اجرایی این پروژه و مسائل آن به‌طور میدانی بررسی شد.

