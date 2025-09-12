به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند عصر جمعه در حاشیه بازدید میدانی مسؤولان ملی و استانی از پروژه راهآهن اردبیل اظهار کرد: علاوه بر بازدیدهای میدانی در اردبیل، در تهران نیز نشستهای منظم با پیمانکاران برگزار میشود و زمانبندی اجرای قطعات مختلف تعیین و به تصویب میرسد.
وی افزود: اجماع نمایندگان مجلس، وزارت راه و شهرسازی، مسؤولان استان و رئیسجمهور محترم بر این است که پروژه راهآهن اردبیل - میانه تا پایان سال جاری به بهرهبرداری برسد.
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور تصریح کرد: مطابق برنامه زمانبندی مصوب، جزئیات اقدامات هر پیمانکار مشخص شده و در هر بازدید روند اجرا مورد ارزیابی و پیگیری قرار میگیرد.
در این بازدید، ارزیابی میدانی مسؤولان ملی و استانی از روند اجرایی پروژه راهآهن اردبیل صورت گرفت.
در بازدید روز جمعه مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل، علی نیکزاد نایبرئیس مجلس، هوشنگ بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، احد بیوته نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس و جمعی از مسؤولان از پروژه راهآهن اردبیل - میانه، روند اجرایی این پروژه و مسائل آن بهطور میدانی بررسی شد.
نظر شما