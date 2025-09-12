مورایس: فقط یک تیم در زمین بود؛ پنالتی استقلال گرفته نشد

به گزارش خبرنگار مهر، نونو مورایس شامگاه جمعه پس از شکست یک بر صفر تیمش مقابل استقلال خوزستان در ورزشگاه شهدای فولاد اهواز، در نشست خبری حاضر شد و به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد.

مورایس با ابراز ناراحتی از نتیجه بازی گفت: می‌دانستیم بازی چگونه پیش خواهد رفت. فقط یک تیم در زمین بازی می‌کرد و حریف منتظر اشتباهات ما بود. متأسفانه همان اشتباهات باعث شد فرصت‌هایی برای استقلال خوزستان ایجاد شود.

وی با اشاره به عملکرد تیمش در طول بازی افزود: در نیمه اول و دوم، با وجود تلاش‌های فراوان، تنها دو فرصت به حریف دادیم که یکی تبدیل به گل شد و دیگری را دروازه‌بان ما مهار کرد. ما فرصت‌های زیادی داشتیم و می‌توانستیم گل بزنیم، اما حتی به یک امتیاز هم نرسیدیم.

مربی تیم فوتبال استقلال تهران همچنین نسبت به تصمیمات داوری اعتراض داشت و گفت: یک پنالتی واضح به سود ما گرفته نشد. خطایی که ۱۰۰ درصد پنالتی بود، نادیده گرفته شد. اگر این موارد لحاظ می‌شد، می‌توانستیم با برد به خانه برگردیم.

مورایس در پایان با اشاره به شرایط تیمش اظهار کرد: در مرحله آماده‌سازی هستیم و تازه از تعطیلات برگشته‌ایم. به زمان نیاز داریم، اما به آینده تیم بسیار امیدواریم. هر روز با انگیزه تمرین می‌کنیم و مطمئنم که نتایج بهتری در انتظار ما خواهد بود.