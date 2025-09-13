  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۴:۵۰

پوتین: استانداردهای دوگانه و تهدید فرهنگ کشورهای مستقل پایان یابد

رئیس‌جمهور روسیه در نشست عمومی مجمع بین‌المللی فرهنگ‌های متحد، خواستار توقف اعمال استانداردهای دوگانه در جهان و پایان تلاش برخی کشورها برای تهدید فرهنگ کشورهای مستقل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی، نشست عمومی مجمع بین‌المللی فرهنگ‌های متحد، شامگاه جمعه با حضور وزیران و مقامات بلندپایه فرهنگی و هنرمندان از بیش از ۴۰ کشور جهان و چهار سازمان بین‌المللی در کاخ کاترین دهکده تزارها در سن‌پترزبورگ برگزار شد.

در این آئین که سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در آن حضور داشت، رئیس‌جمهور روسیه، تلاش جمعی کشورها برای حفظ هویت و تنوع فرهنگ‌ها، سنت‌ها را ضرورت امروز جهان توصیف کرد.

ولادیمیر پوتین با تأکید بر اهمیت حمایت از نوآوری‌ها و خلق هنر با مشارکت جوامع مختلف، این رویکرد را در پرورش و شکوفایی بهترین ویژگی‌ها در روح انسان‌ها حائز اهمیت دانست.

وی در ادامه مقابله کشورهای جهان با تهدید اضمحلال خرده‌فرهنگ‌ها در جهان را ضروری خواند و رهایی جهان از تعصبات، استانداردهای دوگانه و تلاش‌های برخی کشورها برای تهدید فرهنگی سایر کشورها را خواستار شد.

رئیس‌جمهور روسیه گفت: باید برای گشودگی و احترام به یکدیگر تلاش کنیم، آماده یادگیری نکات جدید، مشارکت در تقویت و توسعه فضای فرهنگی جهان و در نتیجه برای آینده‌ای شایسته، صلح‌آمیز و مرفه برای مردمان‌مان باشیم.

وی با قدردانی از مشارکت وزیران، مقامات فرهنگی و هنرمندان از کشورهای مختلف در این رویداد بین‌المللی گفت: اطمینان دارم که گفتگوی حرفه‌ای شما، به دور از کلیشه‌ها و تعصبات، به گسترش رویکرد همکاری و کار مشترک دولت‌ها و ملت‌ها کمک خواهد کرد و شعار مجمع امسال «بازگشت به فرهنگ - فرصت‌های جدید» را در طرح‌های جدید محقق خواهد کرد.

پوتین اظهار داشت: هرچه تنوع فرهنگی در جهان، بیشتر، غنی‌تر و اصیل‌تر باشد، میراث فرهنگی مشترک ما، غنی‌تر و آینده کل سیاره زمین پایدارتر خواهد بود.

