پوتین: استانداردهای دوگانه و تهدید فرهنگ کشورهای مستقل پایان یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی، نشست عمومی مجمع بینالمللی فرهنگهای متحد، شامگاه جمعه با حضور وزیران و مقامات بلندپایه فرهنگی و هنرمندان از بیش از ۴۰ کشور جهان و چهار سازمان بینالمللی در کاخ کاترین دهکده تزارها در سنپترزبورگ برگزار شد.
در این آئین که سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در آن حضور داشت، رئیسجمهور روسیه، تلاش جمعی کشورها برای حفظ هویت و تنوع فرهنگها، سنتها را ضرورت امروز جهان توصیف کرد.
ولادیمیر پوتین با تأکید بر اهمیت حمایت از نوآوریها و خلق هنر با مشارکت جوامع مختلف، این رویکرد را در پرورش و شکوفایی بهترین ویژگیها در روح انسانها حائز اهمیت دانست.
وی در ادامه مقابله کشورهای جهان با تهدید اضمحلال خردهفرهنگها در جهان را ضروری خواند و رهایی جهان از تعصبات، استانداردهای دوگانه و تلاشهای برخی کشورها برای تهدید فرهنگی سایر کشورها را خواستار شد.
رئیسجمهور روسیه گفت: باید برای گشودگی و احترام به یکدیگر تلاش کنیم، آماده یادگیری نکات جدید، مشارکت در تقویت و توسعه فضای فرهنگی جهان و در نتیجه برای آیندهای شایسته، صلحآمیز و مرفه برای مردمانمان باشیم.
وی با قدردانی از مشارکت وزیران، مقامات فرهنگی و هنرمندان از کشورهای مختلف در این رویداد بینالمللی گفت: اطمینان دارم که گفتگوی حرفهای شما، به دور از کلیشهها و تعصبات، به گسترش رویکرد همکاری و کار مشترک دولتها و ملتها کمک خواهد کرد و شعار مجمع امسال «بازگشت به فرهنگ - فرصتهای جدید» را در طرحهای جدید محقق خواهد کرد.
پوتین اظهار داشت: هرچه تنوع فرهنگی در جهان، بیشتر، غنیتر و اصیلتر باشد، میراث فرهنگی مشترک ما، غنیتر و آینده کل سیاره زمین پایدارتر خواهد بود.
