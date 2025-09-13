به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، دیمیتری پسکوف می‌گوید که مذاکرات صلح بین مسکو و کی‌یف به‌دلیل اظهارات اخیر ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین که مدعی تصمیم ولادیمیر پوتین، همتای روسیه‌ای وی برای تصرف تمام اوکراین شده، عملاً متوقف شده است.

در این بین، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفته که صبرش در قبال پوتین رو به اتمام و ناتو اعلام کرده است که پس از سرنگون شدن پهپادهای روسیه در حریم هوایی لهستان، جبهه شرقی این ائتلاف نظامی را تقویت خواهد کرد.

پسکوف دراین‌باره گفت: مذاکره‌کنندگان ما این فرصت را داشتند که از طریق کانال‌هایی تماس برقرار کنند. اما در حال حاضر، احتمالاً دقیق‌تر این است که از «وقفه» در مذاکرات حرف بزنیم.

وی افزود: نمی‌توان صرفاً عینک خوش‌بینی به چشم زد و انتظار داشت که روند مذاکرات به نتایج فوری منجر شود.

این تحولات و توقف دیپلماسی متزلزل در حالی است که ارتش روسیه رزمایش نظامی بزرگی را با یکی از متحدان اصلی خود یعنی بلاروس برگزار کرده است.

به‌رغم اینکه ترامپ طرفین جنگ را به مذاکرات مستقیم اجبار و در آلاسکا از پوتین استقبال کرده، هیچ پیشرفت چشمگیری در مسیر پایان بخشیدن به جنگ اوکراین که از فوریه ۲۰۲۲ آغاز شده است، دیده نمی‌شود.

پیش‌تر زلنسکی در کنفرانسی در کی‌یف با اشاره به اینکه غرب نباید به پوتین اعتماد کند، گفت: هدف پوتین اشغال تمام اوکراین است و مهم نیست به دیگران چه می‌گوید. روشن است که ماشین جنگ را روی این حد از سرعت تنظیم کرده که به زبان ساده قادر به متوقف کردن آن نیست مگر آنکه مجبور شود تا اهداف شخصی خود را به طور پایه‌ای تغییر دهد!