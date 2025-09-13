به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، منابع آگاه اعلام کردند که قاهره تصمیم گرفته سطح هماهنگی‌های امنیتی خود را با رژیم صهیونیستی تا اطلاع ثانوی کاهش دهد.

این منابع تصریح کردند که مصر در حال بازنگری در ساختار کانال‌های ارتباطی امنیتی خود با رژیم صهیونیستی بعد از حمله این رژیم به دوحه است تا بتواند از حاکمیت خود و جایگاهش به عنوان میانجی گر در جنگ غزه محافظت کند.

مسئولان مصری روز جمعه اعلام کردند که نقشه‌های رژیم صهیونیستی برای ترور رهبران حماس در خاک این کشور خنثی شده است. آنها در عین حال هشدار دادند که اجرای چنین عملیاتی به مثابه اعلان جنگ علیه قاهره و نقض حاکمیت ملی این کشور به شمار خواهد رفت.

سایت میدل ایست آی گزارش داد که سرویس اطلاعات مصر در گذشته موفق شده تلاش‌های رژیم صهیونیستی را برای ترور رهبران حماس طی اجرای مذاکرات آتش بس در قاهره خنثی کند. در این گزارش آمده است که تل آویو ترور این شخصیت‌های فلسطینی را در قاهره بررسی کرده بود.

تجاوز رژیم صهیونیستی به دوحه برای ترور رهبران حماس آن هم در زمان بررسی پیشنهاد آتش بس ترامپ، موجی از واکنش‌های منفی را در میان کشورهای جهان به وجود آورده است.