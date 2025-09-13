شهادت ۷ فلسطینی در نتیجه قحطی و ۴۷ نفر در اثر حمله صهیونیست ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته ۴۷ فلسطینی در نتیجه حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده و بیش از ۲۰۵ تن دیگر زخمی شدند.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که به این ترتیب تعداد شهدای نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بالغ بر ۶۴۸۰۳ شهید شده است و تعداد زخمی ها نیز از عدد ۱۶۴۲۶۴ نفر فراتر رفته است.

وزارت بهداشت اعلام کرد که دست کم ۵ تن از شهدا و ۲۶ تن از زخمی ها از جمله افرادی بودند که در صفوف کمک های بشردوستانه منتتظر دریافت بسته های غذایی بودند.

به این ترتیب تعداد این شهدا نیز به عدد ۲۴۸۴ نفر رسیده و تعداد زخمی ها بالغ بر ۱۸۱۱۷ نفر شد.

وزارت بهداشت همچنین در بیانیه دیگری اعلام کرد که ۷ فلسطینی از جمله دو کودک در نتیجه قحطی و گرسنگی ناشی از جنگ رژیم صهیونیستی در غزه طی ۲۴ ساعت گذشته به شهادت رسیدند.

به این ترتیب تعداد شهدای گرسنگی در غزه به عدد ۴۲۰ نفر رسیده است که ۱۴۵ نفر از آنها کودک هستند.

مرکز اطلاع رسانی فلسطین نیز گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی بامداد امروز شنبه، بیش از ۱۸ حمله هوایی شدید را به مناطق پرجمعیت شهر غزه انجام داد که منجر به شهادت دست‌کم ۷۰ فلسطینی و زخمی شدن ده‌ها تن دیگر شد.

این حملات که منازل مسکونی، برج‌های مسکونی، مدارس و اردوگاه‌های آوارگان را هدف قرار داد، در محله شیخ رضوان و جبالیا النزله، ۵۶ شهید برجای گذاشت.

تیم‌های امدادی در حال تلاش برای بیرون کشیدن ده‌ها پیکر از زیر آوار هستند. همزمان، حملات هوایی به اردوگاه الشاطی در غرب شهر غزه، منجر به تخریب کامل یک مدرسه که پناهگاه آوارگان بود و همچنین ۱۶ ساختمان مسکونی شد.

یک منبع فلسطینی تأکید کرد که ارتش رژیم صهیونیستی به صورت عمدی مدارس و پناهگاه‌های آوارگان را هدف قرار داده است. با وجود هشدارهای قبلی برای تخلیه برخی مناطق، شدت حملات و کوتاهی زمان اعلام شده، به ساکنان اجازه فرار نداد و منجر به کشتار غیر نظامیان شد.

با افزایش حملات، صدها خانواده فلسطینی از شهر غزه به منطقه «المواصی» در غرب خان یونس در جنوب نوار غزه آواره شدند.

این منطقه فاقد ابتدایی‌ترین امکانات برای پناهندگی و زندگی است. منابع محلی گزارش داده‌اند که برخی خانواده‌ها پس از عدم یافتن پناهگاه در جنوب، مجبور به بازگشت به شهر غزه شده‌اند، در حالی که این شهر با مرگ و گرسنگی محاصره شده است.