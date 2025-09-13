کنترل مصرف خرما در افراد دیابتی بسیار مهم است

به گزارش خبرنگار مهر، پریوش بهادری صبح شنبه در جمع خبرنگاران افزود: انتخاب درست غذاها و محدود کردن مصرف مواد غذایی ناسالم می‌تواند به افراد مبتلا به دیابت کمک کند تا سطح قند خون خود را بهتر کنترل کنند.

وی بیان کرد: رژیم غذایی سرشار از سبزیجات، میوه‌ها، پروتئین‌های سالم و کنترل شده در مصرف کربوهیدرات‌ها می‌تواند تأثیرات مثبتی بر سلامت این افراد داشته باشد.

بهادری با بیان اینکه خرما میوه مغذی و خوشمزه است، گفت: خرما به دلیل داشتن قند طبیعی و مواد مغذی فراوان، برای بسیاری از افراد جذابیت دارد ولی با این حال، برای افراد مبتلا به دیابت، کنترل مصرف خرما بسیار مهم است.

وی تصریح کرد: مصرف بیش از اندازه خرما می‌تواند برای دیابتی‌ها مشکل‌ساز باشد، اما این مشکلات عمدتاً به دلیل محتوای کربوهیدرات آن، نه صرفاً قند طبیعی موجود در خرم است.

کارشناس تغذیه شبکه بهداشت و درمان دشتستان اظهار کرد: کربوهیدرات خرما در بدن به فروکتوز و گلوکز تبدیل می‌شوند که گلوکز می‌تواند سطح قند خون را افزایش دهد و برای دیابتی‌ها، مدیریت میزان کربوهیدرات دریافتی بسیار حیاتی است تا سطح قند خون به طور مداوم کنترل شود.

خرما به عنوان یک منبع کربوهیدرات، نیاز به مصرف متعادل دارد

بهادری تصریح کرد: خرما به عنوان یک منبع کربوهیدرات، نیاز به مصرف متعادل دارد، گفت: افراد مبتلا به دیابت می‌بایست روزانه حداکثر سه عدد خرما مصرف کنند و این میزان به‌گونه‌ای تنظیم شده که به کنترل سطح قند خون کمک کند و از افزایش ناگهانی آن جلوگیری شود ولی با این حال، میزان دقیق مصرف خرما ممکن است بسته به شرایط فردی و سطح قند خون هر فرد متفاوت باشد.

وی تأکید کرد: برای بهره‌مندی از فواید خرما و کاهش خطرات احتمالی آن، بهترین راهکار تقسیم مصرف خرما در سه نوبت مختلف در طول روز است: به این ترتیب، سطح قند خون به طور یکنواخت‌تری کنترل می‌شود و از افزایش ناگهانی آن جلوگیری می‌شود.

کارشناس تغذیه شبکه بهداشت و درمان دشتستان به افراد دیابتی توصیه کرد: مصرف یک عدد خرما به همراه صبحانه می‌تواند انرژی لازم برای شروع روز را فراهم کند و سطح قند خون را به تدریج افزایش دهد، یک عدد خرما به عنوان میان وعده در اواسط روز می‌تواند انرژی و قند مورد نیاز بدن را تأمین کند و از افت قند خون جلوگیری کند، یک عدد خرما به عنوان عصرانه می‌تواند به حفظ سطح انرژی و قند خون تا زمان شام کمک کند.