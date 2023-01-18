رژیم غذایی کم کربوهیدرات در بهبود دیابت نوع۲ موثر است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیکال نیوز، مطالعات نشان داده است که کاهش وزن با کاهش کالری میزان مصرف می‌تواند منجر به بهبود دیابت نوع ۲ شود و شامل بازگشت قند خون به سطح پیش دیابتی در صورت عدم وجود داروها باشد.

نتایج مطالعه نشان داد که حدود ۹۷ ٪ از بیماران دیابت نوع ۲ که رژیم غذایی کم کربوهیدرات را اتخاذ کرده اند، در کنترل گلیسمی خون عالی عمل کرده بودند.

حدود ۵۱ ٪ از بیماران دیابت نوع ۲ بعد از پیروی از رژیم غذایی کم کربوهیدرات بهبود یافته اند.

این یافته‌ها نشان می‌دهد که یک رژیم غذایی کم کربوهیدرات می‌تواند یک گزینه غیر دارویی مناسب برای دستیابی به کنترل گلیسمی خوب و بهبودی بالقوه در افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ باشد.

دکتر «دیوید اونوین»، سرپرست تیم تحقیق ازبخش جراحی نوروود انگلستان، گفت: «به طرز باورنکردنی، ۷۷ ٪ از کسانی که در سال اول تشخیص ابتلاء به دیابت نوع ۲ این رژیم غذایی را اتخاذ کردند، به بهبودی رسیدند. این مسئله نشان دهنده یک فرصت بسیار مهم برای تحقیقات بیشتر است.»

با این حال، لازم به ذکر است که بهبود دیابت به این معنی نیست که این بیماری درمان می‌شود و سطح قند خون به طور بالقوه می‌تواند به سطح دیابتی برگردد.

اتخاذ یک رژیم غذایی سالم می‌تواند به افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ کمک کند تا به بهبودی برسند، اما شواهد متناقضی در مورد اثربخشی رژیم‌های مختلف وجود دارد. یکی از رویکردهای رژیم غذایی برای کاهش وزن شامل کاهش مصرف کربوهیدرات‌ها است.

یک رژیم غذایی کم کربوهیدرات شامل محدود کردن مصرف غذاهایی است که میزان قند بالایی دارند و منجر به افزایش سطح قند خون می‌شوند.

به طور خاص، چنین رژیم غذایی شامل محدود کردن مصرف کربوهیدرات‌هایی مانند نان، برنج و سیب زمینی در حین افزایش مصرف سبزیجات برگ سبز، ماهی، گوشت، آجیل و میوه است.

شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد رژیم کم کربوهیدرات می‌تواند به افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ کمک کند تا در کوتاه مدت به بهبودی برسند.