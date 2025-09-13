به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین ناصر رفیعی در سخنانی با اشاره به فرمایش امام جعفر صادق (ع) گفت: «لا خیرَ فی مَن لا یُحِبُّ جمعَ المال»؛ انسانی که توان جمع‌آوری و نگهداری مال را ندارد، خیری در او نیست. به تعبیر ایشان، کسی که نتواند پس‌انداز و ذخیره مالی داشته باشد و با اسراف و تبذیر دارایی خود را از بین ببرد، از خیر و برکت بی‌بهره خواهد بود.

وی با بیان داستانی ادامه داد: فردی که اموال خود را از دست داده بود و از امام خواست تا برای بازگشت مالش دعا کند. امام صادق (ع) در پاسخ فرمودند: چهار گروه‌اند که دعایشان مستجاب نمی‌شود و نخستین گروه را کسانی دانستند که اموال خود را با اسراف تلف می‌کنند و سپس از خدا طلب مال می‌کنند؛ چراکه خداوند در قرآن کریم فرموده است: «وَلا تُسْرِفوا».

رفیعی اضافه کرد: دومین گروه، کسانی هستند که بدون تلاش و کار، از خداوند روزی می‌خواهند. امام صادق (ع) در این‌باره فرمودند: آیا شما از مورچه کم‌تر هستید؟ مورچه کار می‌کند و توشه زمستانش را فراهم می‌آورد. سومین گروه، افرادی هستند که بدون اخذ سند یا مدرک معتبر به دیگران قرض می‌دهند. ش امام صادق (ع) یادآور شد خداوند در طولانی‌ترین آیه قرآن، در پایان سوره بقره، بر لزوم مکتوب کردن قراردادهای مالی و اخذ مدرک در قرض‌دهی تأکید کرده است.

این استاد حوزه علمیه سپس از چهارمین گروه یاد کرد و داستانی از زندگی شخصی امام صادق (ع) نقل کرد و گفت: روزی اسماعیل، فرزند امام صادق (ع)، قصد داشت به فردی پول بدهد. امام او را از این کار نهی کردند و فرمودند که آن شخص مورد اعتماد نیست. اما اسماعیل بی‌توجه به توصیه پدر، پول را پرداخت و آن فرد تمامی مبلغ را تصاحب کرده و گریخت.

وی افزود: سال بعد، در موسم حج، اسماعیل در کنار خانه خدا با گریه و تضرع از خداوند خواست تا مالش را بازگرداند. امام صادق (ع) در واکنش، دست بر شانه فرزند گذاشت و فرمود: این دعا به اجابت نمی‌رسد، زیرا از پیش تو را از این کار بر حذر داشته بودم.

رفیعی در پایان این روایت را هشدار مهمی برای مدیریت عاقلانه امور مالی، تلاش در کسب معاش، رعایت اصول شرعی و قانونی معاملات، و توجه به نصیحت اهل خرد دانست.