به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از برگزاری جلسه اضطراری کمیسیون امنیت ملی مجلس با حضور وزیر امور خارجه خبر داد و گفت: این جلسه با هدف بررسی توافق ایران و آژانس بین‌المللی اتمی امروز (شنبه ۲۲ شهریور ماه) ساعت ۱۷ در مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود.

وی افزود: بر اساس قانون مصوب مجلس، هرگونه همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی باید با مصوبه شورای عالی امنیت ملی باشد.

گودرزی یادآور شد: با توجه به نظارت بر رعایت این ماده قانونی و دیگر ابعاد این توافقنامه، به دستور رئیس مجلس مقرر شد کمیسیون امنیت ملی جلسه‌ای با حضور وزیر امور خارجه برگزار کند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین مقرر شده است تا این مسئله از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز مورد پیگیری قرار گیرد.