  1. سیاست
  2. مجلس
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۳۶

جلسه اضطراری کمیسیون امنیت ملی مجلس امروز با حضور عراقچی برگزار می‌شود

جلسه اضطراری کمیسیون امنیت ملی مجلس امروز با حضور عراقچی برگزار می‌شود

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: عصر امروز جلسه اضطراری کمیسیون امنیت ملی مجلس با حضور وزیر امور خارجه برای بررسی توافق ایران و آژانس بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از برگزاری جلسه اضطراری کمیسیون امنیت ملی مجلس با حضور وزیر امور خارجه خبر داد و گفت: این جلسه با هدف بررسی توافق ایران و آژانس بین‌المللی اتمی امروز (شنبه ۲۲ شهریور ماه) ساعت ۱۷ در مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود.

وی افزود: بر اساس قانون مصوب مجلس، هرگونه همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی باید با مصوبه شورای عالی امنیت ملی باشد.

گودرزی یادآور شد: با توجه به نظارت بر رعایت این ماده قانونی و دیگر ابعاد این توافقنامه، به دستور رئیس مجلس مقرر شد کمیسیون امنیت ملی جلسه‌ای با حضور وزیر امور خارجه برگزار کند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین مقرر شده است تا این مسئله از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز مورد پیگیری قرار گیرد.

کد خبر 6587664
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها