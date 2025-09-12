جلالی: روسیه در جنگ تحمیلی علیه ایران مواضع قوی را اتخاذ کرد

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم جلالی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به مواضع روسیه در جنگ تحمیلی اظهار داشت: از همان روز اول شاهد بودیم که روسیه مواضع محکم و قوی را علیه رژیم صهیونیستی اتخاذ کرد. این کشور سه بیانیه صادر کرد و همچنین در شورای امنیت مواضع مشخصی را اتخاذ کرد.
سفیر ایران در روسیه افزود: در روز اول جنگ، درخواست گفتگوی تلفنی با پزشکیان داشتند و روز دوم عراقچی با لاوروف گفتگوی تلفنی انجام دادند.
وی ادامه داد: یک روز پس از پایان جنگ، عراقچی به مسکو آمد و با آقای پوتین ملاقات داشت. همچنین آقای لاریجانی و وزیر دفاع نیز به مسکو سفر کردند.
جلالی عنوان کرد: ما در دنیایی زندگی میکنیم که رویکرد غرب در تفرقهافکنی را در قبال ایران مشاهده کردهایم. در این بین دو اتفاق میافتد؛ یکی اینکه امروزه خواهان تشکیل یک نوع نظم جدید هستند.
وی با طرح این سوال که چرا غربیها به سازمانهای شانگهای و بریکس واکنش نشان میدهند، افزود: غرب میخواهد هژمونی خود را حفظ کند.
جلالی همچنین گفت: در جنگ ۱۲ روزه، مردم ما کاملاً حس کردند که آمریکا، اسرائیل و غرب یک جنگ کاملاً تحمیلی را با هدف تغییر رژیم، علیه ملت ایران انجام دادند.
سفیر ایران در روسیه، در ادامه به مباحث مطرحشده پیرامون خرید سامانه دفاعی اس -۴۰۰ از این کشور اشاره کرد و گفت: یک نفر باید سندی ارائه دهد که نشان دهد جمهوری اسلامی ایران از روسیه تقاضای خرید اس -۴۰۰ را داشته است.
وی با تأکید بر اینکه «ما روسوفیل نیستیم»، افزود: ما سرباز منافع ملی ایران و مردممان هستیم و باید منافعمان را دنبال کنیم.
جلالی همچنین در ادامه گفت: در وضعیت فعلی که مباحثی همچون "اسنپ بک" مطرح است، ما باید با چه کشورهایی ائتلاف کنیم؟
کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه، در خصوص معامله ایران با اوکراین توسط روسیه و آمریکا گفت: آیا ماجرای اوکراین به همین راحتی قابل حل و معامله است؟
وی افزود: بعد از انتخابات ترامپ، مصاحبهای کردم و گفتم که سیستم خرید و فروش در ایران رونق دارد؛ همچنین تأکید کردم که اساساً ایران سوژه مورد معامله نیست.
جلالی ادامه داد: اینکه خودمان بیاییم و خود را سوژه کنیم و بگوییم بر سر ما معامله میکنند، صحیح نیست. این موارد سوژههای رسانهای است و برخی تخیلات خود را مطرح میکنند.
وی با اشاره به موضع روسها نسبت به "اسنپ بک" گفت: موضع روسها بر "اسنپ بک" این بود که اصل آن را مشروع نمیدانستند، زیرا غربیها به دلیل عدم انجام تعهداتشان نمیتوانند "اسنپ بک" کنند. آمریکا هم به خاطر خروجش این امکان را ندارد. موضع روسیه این است که "اسنپ بک" از لحاظ حقوقی قابل اجرا نیست، اما به قول یک مقام بلندپایه، ما در دنیایی زندگی میکنیم که حقوق بینالملل به یک امر مزخرف تبدیل شده است.
وی افزود: در حال حاضر، اثرات روانی "اسنپ بک" بیشتر از اجرای آن است. در مورد اینکه اگر "اسنپ بک" شود، چین و روسیه چگونه برخورد خواهند کرد، قابل تفسیر است.
کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه، در خصوص کریدور شمال-جنوب گفت: این کریدور برای اتصال شرق آسیا به اروپا طراحی شده است و ما در حال حاضر دچار فقر کریدور هستیم.
وی افزود: امروز روسیه یک بازار بزرگ است و باید از این فرصت بهرهبرداری کنیم. چرا سواپ گازی را به حاشیه میبرند؟ این موضوع به نفع کشورمان است.
جلالی با اشاره به تحولات قفقاز، اظهار داشت: قفقاز حوزه تمدنی ماست. اگر روزی روسیه از قفقاز رانده شود، این یک تحقیر برای آن کشور خواهد بود. ما گفتگوهایی با مقامات روسیه داشتهایم و مواضع آنها سفت و سخت است.
وی ادامه داد: روسیه به دنبال این است که جنگ را از یک راهی که حیثیت آنها لکهدار نشود، به پایان برساند.
سفیر ایران در روسیه گفت: رئیس جمهور دیدار خوبی با اقای پوتین در چین داشتند. اقای پرشکیان تماسهای زیادی را با من برقرار میکند.
وی درمورد توافق جامع راهبردی ایران و روسیه افزود: این توافقنامه هنوز از طرف ما اعلام نشده است و دولت باید رسماً انرا اعلامکند تا ان اجرایی شود.
