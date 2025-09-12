کاهش ۹ درجه ای دمای هوا در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا مبشری نسب اظهار کرد: میانگین دمای هوای روزانه این استان تا اواسط هفته آینده بین هشت تا ۱۰ درجه نسبت به امروز ۲۱ شهریور ماه خنک‌تر خواهد شد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: دمای هوای مشهد امروز به ۳۵ درجه و اواسط هفته آینده به ۲۶ درجه سلسیوس خواهد رسید.

وی ادامه داد: همچنین بعد از ظهر امروز تا اواسط هفته آینده افزایش ابرناکی در نقاط مختلف استان به خصوص در نیمه شمالی همراه با بارش رگباری باران و در نواحی مستعد با احتمال تگرگ پیش‌بینی شده است.

مبشری نسب گفت: با توجه به رگباری بودن بارش‌ها در نیمه شمالی به ویژه در شمال غرب استان احتمال آبگرفتگی و ایجاد رواناب وجود دارد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی ادامه داد: همچنین وزش باد همراه با گرد و خاک برای شرق و جنوب شرق استان پیش‌بینی شده است.

وی افزود: در شبانه روز گذشته بیشترین سرعت وزش باد در خواف با ۵۸ کیلومتر در ساعت به ثبت رسیده است. همچنین در طی این مدت دمای شهر مشهد بین ۱۸ تا ۳۶ درجه سلسیوس در نوسان بوده است. سرخس با ۴۱ درجه و فریمان با ۱۲ درجه سلسیوس نیز به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان بوده‌اند.