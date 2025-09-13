  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۰۹

برگزاری پویش «سلام مدرسه، مدرسه من، افتخار من» در کهگیلویه و بویراحمد

برگزاری پویش «سلام مدرسه، مدرسه من، افتخار من» در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد از آغاز پویش دانش‌آموزی «سلام مدرسه، مدرسه من، افتخار من» در سطح این استان خبر داد.

ایوب رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پویش دانش آ موز «سلام مدرسه، مدرسه من، افتخار من» با هدف ایجاد شور و نشاط در بین دانش‌آموزان و ثبت خاطرات شیرین آنان از مدرسه و شروع سال تحصیلی جدید برگزار می‌شود.

وی افزود: دانش‌آموزان می‌توانند خاطرات خود از مدرسه و شوق آغاز سال تحصیلی را در قالب کلیپ، پوستر یا نقاشی آماده کرده و آثار خود را از ۲۰ شهریور تا ۷ مهرماه به شماره ۰۹۹۰۷۳۳۱۰۲۴ در پیام‌رسان ایتا ارسال کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اضافه کرد: برگزیدگان این پویش مورد تقدیر قرار خواهند گرفت و آثار برتر نیز در کانال‌های رسمی آموزش و پرورش منتشر می‌شود.

کد خبر 6587713

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها