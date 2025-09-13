برگزاری پویش «سلام مدرسه، مدرسه من، افتخار من» در کهگیلویه و بویراحمد

ایوب رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پویش دانش آ موز «سلام مدرسه، مدرسه من، افتخار من» با هدف ایجاد شور و نشاط در بین دانش‌آموزان و ثبت خاطرات شیرین آنان از مدرسه و شروع سال تحصیلی جدید برگزار می‌شود.

وی افزود: دانش‌آموزان می‌توانند خاطرات خود از مدرسه و شوق آغاز سال تحصیلی را در قالب کلیپ، پوستر یا نقاشی آماده کرده و آثار خود را از ۲۰ شهریور تا ۷ مهرماه به شماره ۰۹۹۰۷۳۳۱۰۲۴ در پیام‌رسان ایتا ارسال کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اضافه کرد: برگزیدگان این پویش مورد تقدیر قرار خواهند گرفت و آثار برتر نیز در کانال‌های رسمی آموزش و پرورش منتشر می‌شود.