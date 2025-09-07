پویش «مدرسه من آماده است» در کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب رضایی اظهار کرد: پویش استانی مدرسه من آماده است از ۱۵ شهریور تا ۷ مهر در تمامی مدارس استان برگزار می‌شود و فرصتی ارزشمند برای نمایش آمادگی مدارس در آستانه سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ خواهد بود.

وی با بیان اینکه این طرح با محوریت مدیران و عوامل اجرایی مدارس اجرا می‌شود، افزود: مدیران موظف‌اند فعالیت‌های خود در زمینه‌هایی همچون بهسازی و زیباسازی فضاهای آموزشی، تجهیز کلاس‌ها، ساماندهی نیروی انسانی، اجرای برنامه‌های فرهنگی و پرورشی و ایجاد محیطی پرنشاط برای دانش‌آموزان را ثبت و ارائه کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: هدف اصلی این پویش، گفتمان‌سازی در حوزه بازگشایی مطلوب مدارس، الگوسازی از تجارب موفق مدیران و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و پرورشی است و انتظار می‌رود با مشارکت همه‌جانبه، شاهد شروعی پرشور و منظم برای سال تحصیلی جدید باشیم.

وی یادآور شد: مدیران و عوامل اجرایی مدارس می‌توانند کلیپ‌ها و آثار مربوط به فعالیت‌های خود را به شماره ۰۹۹۰۷۳۳۱۰۲۴ در پیام‌رسان «ایتا» ارسال کنند.