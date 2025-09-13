به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد دانشگاهی، مرکز آزمون جهاد دانشگاهی طی اطلاعیهای از اعلام نتایج نهایی دوازدهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی (وزارت کشور) خبر داد.
کارنامه نتایج اولیه آزمون دوازدهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور در سامانه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی hrtc.ir قابل مشاهده است.
ادامه فرآیند استخدامی داوطلبان پذیرفته شده نهایی از طریق وزارت کشور و استانداریها اطلاع رسانی خواهد شد.
همچنین پاسخگویی به داوطلبان در پیامرسان بله در نشانی @hrtcsupport انجام میشود و برای کسب اطلاعات بیشتر نیز میتوانند با شماره ۹۲۰۰۲۱۲۵و۶ – ۰۲۱ تماس حاصل کنند.
دوازدهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی با شرکت حدود ۱۰۸ هزار داوطلب توسط مرکز آزمون جهاد دانشگاهی در استانهای مختلف و ۵۷ شهر برگزار شد.
نظر شما