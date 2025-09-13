  1. استانها
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۴۰

کاهش تردد زندانیان؛ ۸۰ جلسه دادرسی الکترونیک در شهریار برگزار شد

شهریار- دادستان عمومی و انقلاب شهریار از برگزاری مستمر جلسات دادرسی الکترونیک در دادسرای این شهرستان خبر داد.

مهدی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مستمر جلسات دادرسی الکترونیک در دادسرای این شهرستان خبر داد.

محمدی در ادامه اظهار داشت: با توجه به حجم گسترده کاری شعبات دادسرای شهریار، این دادسرا حداقل هفته‌ای سه‌بار دادرسی الکترونیک از طریق ارتباط با زندان‌های تهران بزرگ، قزلحصار، شهرری، کانون اصلاح و تربیت و سایر استان‌های کشور برگزار می‌کند که به طور میانگین ماهانه ۸۰ مورد ویدئو کنفرانس انجام می‌شود.

وی افزود: با برگزاری جلسات دادرسی الکترونیک، زندانیان برای حضور در جلسات رسیدگی به شعب اعزام نمی‌شوند و صرفاً از طریق ویدئو کنفرانس و با استفاده از بستر امن، در جلسات حضور می‌یابند.

دادستان عمومی و انقلاب شهریار تصریح کرد: این اقدامات در راستای اجرایی شدن سند تحول قضایی، هوشمندسازی فعالیت‌های قضایی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و کاهش تردد زندانیان از زندان به شعبات صورت می‌گیرد.

