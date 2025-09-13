اجرای نظام ارجاع پزشک خانواده یک الزام ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی صفوی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در صورت عدم اجرای نظام ارجاع در درازمدت نظام درمانی شکست خواهد خورد.

وی تصریح کرد: منابع حوزه سلامت محدود است و این محدودیت منابع باعث شده است که نظام درمانی از نظر کمی و کیفی آسیب جدی ببیند.

رئیس کمیته فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی و مشارکت اجتماعی نظام ارجاع پزشک خانواده دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: هدف نهایی نظام ارجاع کاهش مراجعه مردم به بیمارستان و درمانگاه‌های تخصصی است.

صفوی اضافه کرد: به واقع ارجاع با ارتقا سواد سلامت و بیماریابی مطلوب شمار مراجعه به حوزه درمان به کمترین میزان ممکن می‌رسد و این مدیریت بهینه منابع درمان را به همراه خواهد داشت.

نظام ارجاع خانواده با کسب اعتماد عموم و شهروندان

وی تصریح کرد: در صورت عدم اجرای نظام ارجاع در درازمدت حوزه درمان تمام منابع سلامت را می‌بلعد و رضایت عمومی هم به همراه نخواهد داشت.

رئیس کمیته فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی و مشارکت اجتماعی نظام ارجاع پزشک خانواده دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: نظام ارجاع خانواده بدون کسب اعتماد عموم و شهروندان شانس موفقیت بالایی ندارد.

صفوی اضافه کرد: نظام ارجاع باعث کاهش پرداخت از جیب مراجعه‌کننده حوزه درمان می‌شود.