  1. استانها
  2. بوشهر
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۰

توسعه نظام ارجاع الکترونیک و ارتقای خدمات در مناطق محروم بوشهر

توسعه نظام ارجاع الکترونیک و ارتقای خدمات در مناطق محروم بوشهر

بوشهر- رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: توسعه نظام ارجاع الکترونیک و ارتقای خدمات مناطق محروم ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، اله کرم اخلاقی صبح یکشنبه در سومین ستاد اجرایی برنامه پزشکی خانواده ضمن تأکید بر توسعه نظام ارجاع الکترونیک، به بررسی موانع اجرایی به‌منظور ارتقای سطح خدمت‌رسانی در مناطق محروم و کم برخوردار پرداخت و اظهار کرد: رئیس‌جمهور و وزیر بهداشت دستور تسریع اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع را داده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: توسعه زیرساخت‌های الکترونیک عاملی مؤثر در بهبود مدیریت منابع، افزایش هماهنگی میان سطوح خدمات، شفافیت در ارائه مراقبت‌ها و کاهش مراجعات غیرضروری به بیمارستان‌ها و در نهایت افزایش کارآمدی خدمات بهداشتی درمانی می‌شود.

امیرحسین دارابی سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز بیان داشت: حضور منظم متخصصان در کلینیک‌های سطح دو جهت بهبود دسترسی مردم به خدمات سلامت به‌ویژه در مناطق محروم از اهمیت بالایی برخوردار است.

در این نشست بر همکاری نزدیک میان دانشگاه علوم پزشکی، حوزه بهداشت و درمان و بیمه سلامت به‌عنوان راهبردی اساسی برای تسریع اجرای برنامه پزشک خانواده و توسعه نظام ارجاع مورد تأکید شد.

کد خبر 6582146

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها