به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، مختار الموسوی نماینده پارلمان عراق تاکید کرد که نبرد این کشور با گروهکهای زیرزمینی داعش به پایان نرسیده است.
وی اضافه کرد: سال ۲۰۲۵ شاهد بهترین ثبات امنیتی در عراق در مقایسه با سالهای گذشته هستیم اما این به معنی پایان نبرد با تروریسم نیست.
الموسوی تصریح کرد: گروهکهای زیرزمینی وابسته به داعش نقشههای کشورهای دیگر را در داخل عراق اجرا میکنند. نیروهای امنیتی موفق شدند طی سال جاری ۱۰ گروهک از خطرناکترین گروهکهای داعش را متلاشی کرده و سرکردگان آنها را به هلاکت برسانند.
وی بیان کرد: باید به تأمین امنیت مرزها به ویژه مرزهای مشترک با سوریه اهمیت بدهیم چرا که بدین وسیله مانع نفوذ تروریستها به عمق عراق میشویم.
