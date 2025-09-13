  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۴۳

هشدار درباره گروهک‌های زیرزمینی داعش در عراق

هشدار درباره گروهک‌های زیرزمینی داعش در عراق

نماینده پارلمان عراق بر ضرورت محافظت از مرزهای مشترک با سوریه برای ممانعت از نفوذ تروریست ها به عمق این کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، مختار الموسوی نماینده پارلمان عراق تاکید کرد که نبرد این کشور با گروهک‌های زیرزمینی داعش به پایان نرسیده است.

وی اضافه کرد: سال ۲۰۲۵ شاهد بهترین ثبات امنیتی در عراق در مقایسه با سال‌های گذشته هستیم اما این به معنی پایان نبرد با تروریسم نیست.

الموسوی تصریح کرد: گروهک‌های زیرزمینی وابسته به داعش نقشه‌های کشورهای دیگر را در داخل عراق اجرا می‌کنند. نیروهای امنیتی موفق شدند طی سال جاری ۱۰ گروهک از خطرناک‌ترین گروهک‌های داعش را متلاشی کرده و سرکردگان آنها را به هلاکت برسانند.

وی بیان کرد: باید به تأمین امنیت مرزها به ویژه مرزهای مشترک با سوریه اهمیت بدهیم چرا که بدین وسیله مانع نفوذ تروریست‌ها به عمق عراق می‌شویم.

کد خبر 6587884

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها