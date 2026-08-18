به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، مسئولان محلی اعلام کردند که یک حمله سایبری چند بخش دولتی در زمینه های توسعه و عمران، امور حمل و نقل و حفاظت از محیط زیست را هدف قرار داده است.

بر اساس این گزارش، کارشناسان آلمانی ارتباطات بخش های آسیب دیده و مورد حمله قرار گرفته را از دیگر بخش های دولتی جدا کردند تا دامنه این حملات گسترش پیدا نکند.

اداره امنیت تکنولوژی، دفتر تحقیقات جنایی و دفتر دادستان کل برلین در تحقیقات مربوط به این حمله سایبری مشارکت دارند.

تاکنون جزئیات بیشتری در این خصوص و احتمال درز اطلاعات دولتی در جریان این حمله منتشر نشده است.