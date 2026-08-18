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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۲۰

حمله سایبری علیه بخش‌های دولتی آلمان

حمله سایبری علیه بخش‌های دولتی آلمان

خبرگزاری آلمان از وقوع یک حمله سایبری علیه بخش های مختلف دولتی در این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، مسئولان محلی اعلام کردند که یک حمله سایبری چند بخش دولتی در زمینه های توسعه و عمران، امور حمل و نقل و حفاظت از محیط زیست را هدف قرار داده است.

بر اساس این گزارش، کارشناسان آلمانی ارتباطات بخش های آسیب دیده و مورد حمله قرار گرفته را از دیگر بخش های دولتی جدا کردند تا دامنه این حملات گسترش پیدا نکند.

اداره امنیت تکنولوژی، دفتر تحقیقات جنایی و دفتر دادستان کل برلین در تحقیقات مربوط به این حمله سایبری مشارکت دارند.

تاکنون جزئیات بیشتری در این خصوص و احتمال درز اطلاعات دولتی در جریان این حمله منتشر نشده است.

کد مطلب 6919822

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