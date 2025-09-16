محورهای دیدار مقامات امنیتی روسیه و عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، سرگئی شویگو دبیر شورای امنیت روسیه در یک سفر کاری وارد بغداد پایتخت عراق شد و با قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی این کشور دیدار و رایزنی کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق در حضور سفیر روسیه در کشورش از سرگئی شویگو دبیر شورای امنیت روسیه و هیئت همراهش در بغداد استقبال کرد.

طبق بیانیه‌ای از دفتر رسانه‌ای الاعرجی، این دیدار بر تقویت روابط دوجانبه و ادامه همکاری در زمینه‌های مختلف متمرکز بود.

گفتگوها شامل تبادل تخصص، اشتراک‌گذاری اطلاعات و همکاری در زمینه امنیت مرزی، امنیت سایبری، مبارزه با تروریسم و مبارزه با قاچاق مواد مخدر بود.

این دیدار همچنین به عنوان مقدمه‌ای برای دیدار برنامه ریزی شده بین محمد شیاع السودانی نخست‌وزیر عراق و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در حاشیه اجلاس آتی سران عرب در مسکو به ریاست السودانی انجام شده است.

هر دو طرف همچنین در مورد تحولات منطقه‌ای، از جمله تلاش‌های مشترک برای پایان دادن به جنگ غزه از طریق دیپلماتیک و کاهش رنج فلسطینیان گفتگو کردند.