هلاکت یکی از عوامل حمله تروریستی به سفارت ایران در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سرویس مبارزه با تروریسم عراق امروز جمعه اعلام کرد که عمر عبدالقادر بسام ملقب به عبد الرحمن الحلبی یکی از برجسته‌ترین سرکردگان داعش در جریان یک عملیات طی بامداد امروز داخل خاک سوریه به هلاکت رسید.

در این گزارش آمده است که هلاکت این سرکرده داعشی بعد از یک عملیات گسترده چند ماهه صورت گرفت.

بر اساس این گزارش، الحلبی به عنوان مسئول عملیات و ارتباطات خارجی و همچنین برنامه ریزی در تشکیلات تروریستی داعش فعالیت می‌کرد. او به صورت مستقیم در عملیات تروریستی علیه سفارت ایران در لبنان دست داشت.

عراق اعلام کرد که این عملیات منحصر به فرد بعد از جمع آوری اطلاعات دقیق برای پیدا کردن محل اختفای این تروریست صورت گرفت. هلاکت وی به مثابه ضربه راهبردی بزرگی بر پیکره داعش به شمار می‌رود.