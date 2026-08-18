وحید ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیمهای ملی وزنهبرداری در مسابقات قهرمانی آسیا اظهار داشت: از لحاظ مدالی از بچهها راضی بودیم. البته چند نفر از بچهها عملکردشان آنطور که ما انتظار داشتیم ظاهر نشدند. البته من در صحنه مسابقه نبودم و شاید شرایطی که پشت صحنه مسابقه به وجود آمده باعث شده ضعیفتر عمل کنند، ولی از لحاظ مدالی از بچهها راضی بودیم. بچههای ما از لحاظ امتیازی هم میتوانستند مانند بخش مدالی جزو تیمهای اول باشند، ولی این اتفاق نیفتاد. امیدوارم بتوانند در مسابقات آینده از لحاظ امتیازی هم تیممان اول باشد و از نظر مدالی نیز بهتر کار کنند.
ربیعی در واکنش به انتقادهایی به سومی تیم پسران در مسابقات قهرمانی آسیا اظهار داشت: یکی دو نفر از بچههایی که در تیم جوانان جهان داشتیم، در این مسابقات در اختیارمان نبودند، چون در اردوی بزرگسالان بودند. با این حال، بقیه بچهها هم عملکرد خوبی داشتند. یکی از بچهها نتوانست مسابقه را کامل کند و از مسابقات اوت شد و همین موضوع باعث شد تیم ما از جایگاه اول به سوم برسد. از لحاظ امتیازی اگر او اوت نمیکرد، احتمالاً اول میشدیم و شاید الان دوستان به عملکرد تیم نقد نداشتند. بقیه بچهها خدا را شکر خوب کار کردند و مدالهای خوبی هم گرفتند.
وی در مورد عملکرد دختران در مسابقات قهرمانی آسیا نیز گفت: این اولین کاپ تیمی بود که دختران گرفتند. حتی انتظار داشتیم نوجوانان که خیلی راحت میتوانستند تیمشان اول شود، به عنوان قهرمانی برسند. اما یکی از ورزشکاران به خاطر شرایط استرسی مسابقه نتوانست عملکرد خوبی داشته باشد. وزنهبرداران ما به خصوص دختران سن و سالشان خیلی کم است و بعضی از آنها اولین مسابقه بینالمللیشان را تجربه میکردند. بالاخره استرس مسابقه بر آنها غلبه کرد و نتوانستند عملکرد خودش را نشان دهد، در حالی که در تمرینات خیلی خوب کار کرده بود. ما انتظار داشتیم همه آنها مدالهای خوشرنگی بگیرند و تیم هم اول شود، ولی این اتفاق نیفتاد. با این حال، خدا را شکر از بقیه بچهها راضی هستیم و مدالهای خوبی هم کسب کردند.
دبیر فدراسیون وزنهبرداری درباره مهسا بهشتی و عملکرد او در این مسابقات گفت: فکر میکنم بهترین وزنهبردار مسابقات در بخش بانوان خانم بهشتی بود که در رده نوجوانان و جوانان شش طلا گرفت. ما ورزشکارانی مثل خانم بهشتی و آقای بیرانوند را داشتیم که شش مدال طلا گرفتند و خوب کار کردند. مهسا بهشتی در چند مسابقهای که طی دو سال اخیر شرکت کرده، عملکرد خوبی داشته و از نظر روحی هم در مسابقات خیلی قوی عمل میکند و مربیان از او راضی هستند.
وی افزود: بیرانوند هم در بخش پسران عملکرد خوبی داشت. ما حتی در دسته فوقسنگین جوانان رکوردشکنیهای پشت سر هم داشتیم و در دسته ۷۵ کیلوگرم هم رکوردشکنی جهان داشتیم. همه اینها در نهایت نشاندهنده عملکرد خوب کادر فنی و فدراسیون است که طی چند ماه اردوهای متوالی و بدون تعطیلی برای این بچهها برگزار کردند و باعث شدند آنها بتوانند اینقدر خوب کار کنند و وزنههای خوبی را در مسابقات به ثبت برسانند.
ربیعی درباره برنامه تیمهای ملی برای بازیهای آسیایی ناگویا و مسابقات جهانی نیز اظهار داشت: تیم ملی بزرگسالان اردوهایش پابرجاست. تا اوایل شهریور ماه ترکیب نهایی تیم بازیهای آسیایی ناگویا مشخص میشود و بعد از آن هم اردو تعطیلی ندارد. حتی ممکن است برخی از کسانی که در بازیهای آسیایی شرکت میکنند، در ترکیب تیم برای مسابقات جهانی هم باشند و امیدواریم تیم با قدرت در مسابقات جهانی شرکت میکند. تعطیلی اردو نداریم.
دبی فدراسیون وزنهبرداری ادامه داد: تیم جوانان و نوجوانان پسران هم طبق صحبتهایی که قبل از مسابقات ازبکستان داشتیم، اردوهایشان را خیلی زود شروع میکنند تا برای مسابقات سال آینده دستمان پر باشد. چون ممکن است شرایط سنی بعضی از بچهها تغییر کند و به تیم جوانان بروند، باید از همین الان اردوهایمان را داشته باشیم. مسابقات کشوری ما هم در شهریور برگزار میشود و حکم انتخابی تیم ملی را دارد. سهراب مرادی و کادر فنی، نفرات منتخب را به اردوها دعوت میکنند و خیلی سریع اردوهایشان را شروع خواهند کرد تا از مسابقات سال آینده عقب نمانیم.
ربیعی در پاسخ به این سؤال که آیا ممکن است با وجود سه سهمیه، تعداد کمتری از بانوان به بازیهای آسیایی ناگویا اعزام شوند، اظهار داشت: هدف کمیته ملی المپیک، کیفی اعزام کردن به مسابقات است و فدراسیون هم هم با این هدف هم راستاست. ما در نهایت کسانی را به مسابقات اعزام میکنیم که مطمئن باشیم شرایط مدال دارند و بتوانند آنجا افتخارآفرینی کنند. ما نفراتی اعزام نمیکنیم که زنگ تفریح باشند و قصدمان اعزام نفراتی حتماً شانس مدال داشته باشند. بنابراین تعداد ممکن است کمتر شود، یا شاید هر سه نفرشان شانس مدال داشته باشند و اعزام شوند. هنوز یک ماه دیگر مانده و وزنهبرداری ورزش رکوردی است و هر روز ممکن است یک اتفاق جدید بیفتد. به ما فرصت دادهاند که ترکیب نهایی را تا هفتم شهریور اعلام کنیم.
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