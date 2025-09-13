به گزارش خبرنگار مهر، منصور علیمردانی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان خرمدره در حوزه درمان، عمران و ورزش با محرومیتهایی روبهرو هستند. انتظار میرود دولت و بنیاد مستضعفان با نگاه مسئولانه و عمل به تعهدات خود، در رفع این مشکلات گام جدی بردارند.
وی افزود: بیمارستان نور ولایت نهتنها برای مردم خرمدره بلکه برای کل منطقه و حتی استانهای همجوار اهمیت دارد.
علیمردانی ادامه داد: قرار گرفتن شهرستان در مسیر آزادراه و حجم بالای تردد، این بیمارستان را به مرکزی مهم برای ارائه خدمات درمانی به شهروندان سه استان تبدیل خواهد کرد.
نماینده مردم خرمدره، ابهر و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی گفت: ماده ۲۳ احداث بیمارستان در سال ۱۴۰۲ به تصویب رسید و کلنگزنی انجام شد، اما بنیاد مستضعفان تاکنون به تعهدات تفاهمنامه ۳۰ ساله خود با وزارت بهداشت عمل نکرده است.
علیمردانی با انتقاد از عملکرد این بنیاد در منطقه خاطرنشان کرد: در حالی که خرمدره با محرومیت درمانی روبهرو است، بنیاد مستضعفان با حفر ۳۰ حلقه چاه در مجموعههای کشت و صنعت شریک منابع آب کشاورزی مردم شده اما آورده اجتماعی و درمانی متناسبی برای منطقه نداشته است.
وی به مشکلات زمینهای دولتی با کاربری آموزشی نیز اشاره کرد و ادامه داد: سالهاست این اراضی بلاتکلیف ماندهاند و مردم نمیتوانند از حقوق مالکانه خود بهرهمند شوند.
نماینده مردم خرمدره، ابهر و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود استعدادهای بالای ورزشی در شهرستان، کمبود امکانات و تهدید تعطیلی سالنهای ورزشی نگرانکننده است و باید برای توسعه زیرساختهای ورزشی برنامهریزی جدی صورت گیرد.
علیمردانی با اشاره به مشکلات شهرکهای صنعتی، کمبود انرژی، عدم همکاری بانکها در پرداخت وامهای مسکن و ضعف روشنایی اتوبانها تأکید کرد: مردم خرمدره نجیب و صبور هستند اما نباید از حقوقشان محروم شوند. اجرای عدالت باید در همه حوزهها از جمله مسکن، آموزش، درمان و زیرساختها تحقق یابد.
وی خواستار تشکیل جلسات تخصصی برای حل مشکلات حقوقی و اداری زمینهای تعاونی مسکن، تعیین تکلیف اراضی دولتی و همراهی بیشتر دستگاههای اجرایی با مردم شد و گفت: مردم خرمدره با وجود محرومیتها، همواره پای نظام ایستادهاند و شایسته بهترین خدمات هستند.
برخی زیرساختها در خرمدره همچنان بلاتکلیف مانده است
فرماندار خرمدره نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه این شهرستان یکی از مناطق پرجمعیت و فعال استان زنجان است، گفت: با وجود ظرفیتهای کشاورزی، صنعتی و انسانی، برخی زیرساختها همچنان بلاتکلیف مانده و این موضوع مانع توسعه شهرستان شده است.
مجتبی نوری با تأکید بر ضرورت احداث بیمارستان جدید گفت: جمعیت رو به رشد شهرستان و مراجعات سالانه بیش از چهار هزار نفر نشان میدهد که بیمارستان فعلی پاسخگوی نیازها نیست. زمین بیمارستان تخصیص یافته و مجوزهای قانونی نیز اخذ شده اما پروژه همچنان در انتظار تأمین اعتبار قرار دارد.
فرماندار خرمدره همچنین به فعالیت ۶۳ واحد تولیدی در شهرک صنعتی شهرستان اشاره کرد و افزود: ظرفیت این شهرک بسیار بالاست، اما کمبود انرژی مانع توسعه و استقرار واحدهای جدید شده است. در صورت تقویت زیرساختها، شهرک صنعتی خرمدره میتواند به برند صنعتی شمالغرب کشور تبدیل شود.
نوری به بلاتکلیفی محدوده ۴۰ هکتاری اصناف خرمدره نیز اشاره کرد و گفت: بیش از یکهزار و ۴۰۰ نفر سهامدار این محدوده هستند که وضعیت حقوقی و اجرایی آن باید تعیین تکلیف شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای بنیاد مستضعفان و مجتمع کشت و صنعت وابسته به آن در منطقه گفت: این مجموعه روزانه بیش از ۱۴۰ تن شیر تولید میکند و میتواند با ایفای نقش مؤثرتر در حوزه مسئولیت اجتماعی، به توسعه اجتماعی و اقتصادی شهرستان کمک کند.
