منصور علیمردانی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: چمن سلطانیه یک ثروت خدادادی و ظرفیتی بیبدیل برای توسعه گردشگری است که سالها مغفول مانده و باید با ایجاد زیرساختهای متنوع، به موتور محرک اقتصاد استان تبدیل شود.
وی با تأکید بر ضرورت تکمیل امکانات رفاهی و گردشگری در این شهرستان افزود: اگر در کنار گنبد سلطانیه زیرساختهایی همچون پیست اسکی، پیست سوارکاری، هتلهای مجهز، مراکز اقامتی و خدماتی ایجاد شود، سلطانیه نهتنها مقصد گردشگران داخلی، بلکه نقطهای جذاب برای گردشگران خارجی خواهد بود.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس تصریح کرد: وجود فرودگاه بینالمللی در زنجان، امکان جذب تورهای یکروزه و چندروزه برای بازدید از جاذبههایی همچون گنبد سلطانیه، غار کتلهخور، مردان نمکی و کاروانسراهای تاریخی استان را فراهم کرده و در صورت توسعه زیرساختهای اقامتی و تفریحی، زنجان میتواند در فهرست اصلی مقاصد گردشگری کشور قرار گیرد.
علیمردانی با اشاره به نقش این پروژهها در اقتصاد منطقه خاطرنشان کرد: احداث هتل و مراکز گردشگری در سلطانیه نهتنها موجب افزایش زمان ماندگاری گردشگران خواهد شد، بلکه فرصتهای شغلی متعددی در حوزههای خدماتی، صنایعدستی و بومگردی ایجاد میکند. این روند میتواند زمینهساز مهاجرت معکوس به روستاها و احیای بافتهای سنتی منطقه نیز باشد.
وی ادامه داد: سرمایهگذاری در حوزه گردشگری سلطانیه باید با مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایهگذاران ملی و بینالمللی انجام گیرد تا بار مالی آن صرفاً بر دوش دولت نباشد. مجلس نیز آماده است برای رفع موانع حقوقی و اداری این مسیر، همکاریهای لازم را انجام دهد.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس با تأکید بر اهمیت زیرساختهای حملونقل گفت: اتصال سلطانیه به شبکه ریلی و بهبود جادههای دسترسی به این شهرستان، میتواند دسترسی گردشگران را تسهیل کرده و به افزایش ورود مسافران داخلی و خارجی کمک کند. توسعه گردشگری بدون توجه به این بسترهای زیربنایی امکانپذیر نخواهد بود.
وی همچنین با بیان اینکه سلطانیه میتواند به محور گردشگری شمالغرب کشور تبدیل شود، افزود: با تجمیع ظرفیتهای تاریخی، طبیعی و فرهنگی این شهرستان و پیوند دادن آن با سایر جاذبههای استانهای همجوار، امکان طراحی بستههای جامع گردشگری وجود دارد که میتواند به معرفی سلطانیه در سطح ملی و بینالمللی کمک کند.
علیمردانی با اشاره به سابقه تاریخی سلطانیه یادآور شد: مغولها هفتصد سال پیش ارزش و اهمیت چمن سلطانیه را درک کرده و آن منطقه را پایتخت خود قرار دادند، اما امروز ما هنوز نتوانستهایم از این ظرفیت طبیعی و تاریخی بهدرستی استفاده کنیم و این غفلتی بزرگ است.
