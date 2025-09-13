  1. فرهنگ و ادب
  2. فرهنگ مقاومت
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۴۱

چهارمین رویداد ملی «مقام مجنون» برگزار می‌شود

چهارمین رویداد ملی «مقام مجنون» برگزار می‌شود

چهارمین رویداد ملی «مقام مجنون» با هدف تکریم پیرغلامان و فعالان عرصه هیئت در موزه ملی انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین رویداد ملی «مقام مجنون» توسط بنیاد دعبل خزاعی و با مشارکت موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس یکشنبه ۲۳ شهریورماه از ساعت ۱۵ تا ۱۸ در سالن همایش‌های بین‌المللی خلیج فارس موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می‌شود.

این رویداد ملی که با محوریت تکریم و پاسداشت جایگاه پیرغلامان و فعالان عرصه هیئت برگزار می‌شود، فرصتی برای تجلیل از خادمان و پیشکسوتان فرهنگ عاشورایی و انتقال ارزش‌های دینی و انقلابی به نسل‌های آینده است.

مراسم امسال با حضور مقامات لشکری و کشوری، جمعی از پیشکسوتان عرصه هیأت و پیرغلامان حسینی، خانواده‌های معظم شهدا و فعالان فرهنگی همراه خواهد بود. برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری، تقدیر از شخصیت‌های شاخص و رونمایی از آثار مرتبط با فرهنگ هیأت از جمله بخش‌های پیش‌بینی شده این رویداد است.

کد خبر 6587926
زینب رازدشت تازکند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها