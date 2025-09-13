  1. استانها
  2. اردبیل
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۰۳

قطار اردبیل-میانه نماد عزم دولت چهاردهم در عمران ملی

اردبیل_ نماینده مردم اردبیل،نیر،نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: ۱۳ کیلومتر تا تکمیل راه‌آهن اردبیل - میانه باقی مانده و ریل‌گذاری آن تا پایان آبان‌ماه تمام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احد بیوته ظهر شنبه در بازدید از راه آهن اردبیل با اشاره به پیشرفت چشمگیر پروژه ملی راه‌آهن اردبیل میانه اظهار کرد: این پروژه یکی از اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم در بخش زیرساخت حمل‌ونقل است و با تلاش شبانه‌روزی پیمانکاران و حمایت‌های ملی و استانی، اکنون تنها ۱۳ کیلومتر تا تکمیل مسیر باقی مانده است.

وی افزود: طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا پایان آبان‌ماه کل مسیر ریل‌گذاری تکمیل و آماده انجام مراحل نهایی برای بهره‌برداری خواهد بود. این طرح بزرگ علاوه بر تسهیل حمل‌ونقل، نقش بسزایی در توسعه اقتصادی، گردشگری و ارتقای جایگاه استان اردبیل در کریدورهای ارتباطی کشور خواهد داشت.

بیوته گفت: با پیگیری‌های مستمر و همگرایی بین دولت، مجلس و مدیریت استانی، گام‌های نهایی برای بهره‌برداری از این پروژه در حال برداشته شدن است و مردم اردبیل به‌زودی شاهد تحقق یکی از مطالبات دیرینه خود خواهند بود.

