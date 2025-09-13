به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر شنبه در نشست با مدیر و کارکنان اداره کل اوقاف و امور خیریه استان ضمن تبریک هفته وقف اظهار کرد: موضوع وقف با مسائل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و همچنین نیازهای روز جامعه ارتباط دارد و باید همواره در جامعه زنده و پویا باشد.
وی افزود: معتقدم سنت وقف، ظرفیتی است که اثرگذاریهای بالای اجتماعی، فرهنگی و دینی دارد و باید این سنت حسنه به لحاظ فرهنگی در جامعه نهادینه شود.
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: تقویت اعتماد عمومی و اعتماد سازی، بستر نهادینه شدن فرهنگ وقف است و باید در این مسیر، بیش از پیش اهتمام ورزیم.
ر زارع تصریح کرد: صیانت از موقوفات و نظارت مستمر بر آنها در اعتماد افزایی واقفان مؤثر است که باید به این امر توجه ویژهای شود.
وی با تقدیر از فعالیتهای اقتصادی و تولیدی اداره کل اوقاف و امور خیریه بوشهر اضافه کرد: اوقاف استان با اجرای طرحهای تولیدی به ویژه در حوزه دریا محور، در راستای سیاستهای نظام جمهوری اسلامی و اهداف برنامههای توسعهای حرکت کرده که قابل تقدیر است.
استاندار بوشهر یادآور شد: رهبر معظم انقلاب در سالهای اخیر بر موضوع اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال تأکید زیادی داشتهاند و شعار هر سال را نیز در همین بعد انتخاب کردهاند.
زارع ابراز کرد: در سال «سرمایهگذاری برای تولید»، اوقاف استان بوشهر بهدرستی تشخیص داد که اقتصاد دریاپایه یا دریا محور یکی از مهمترین محورهای توسعه تولید و اشتغال در استان بوشهر است و اقدامات ارزندهای در این مسیر انجام داده که شایسته قدردانی است.
