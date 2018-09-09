۳۷۸ موقوفه و شش هزار رقبه در استان بوشهر ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا اسماعیل پور ظهر یکشنبه در نشست با مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر اظهار داشت: خیمه های معرفت در تمام طول سال در بقاع متبرکه برپا هستند و فعالیت دارند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر اضافه کرد: سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در ایام تبلیغی متناسب با درآمد موقوفات استانی برای خیمه های معرفت روحانی تبلیغ دینی اعزام می کنند.

وی با ابراز اینکه هدف ما احیاء سنت حسنه وقف است، عنوان کرد: رقبه ها و موقوفات فدک آل محمد (ص) است و در این رابطه سازمان اوقاف و امور خیریه به تنهایی نمی تواند در راستای احیاء فرهنگ وقف گام بردارد و نیازمند مشارکت و همراهی دستگاه های فرهنگی هستیم.

حجت‌الاسلام اسماعیل پور بیان کرد: برای وقف های جدید با ترویج وقف مشارکتی را در بین مردم جامعه تبلیغ و فرهنگ سازی کنیم و منابر روحانیون شبکه تبلیغ در مساجد بهترین ظرفیت جهت ترویج این امر اسلامی است که در آینده شاهد وقف موقوفات توسط مومنین به صورت گروهی باشیم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر با بیان اینکه این سازمان موفق به پرورش ۱۰ میلیون حافظ قرآن کریم مستعد شد، اظهار کرد: تمامی استانها در بحث تربیت و پروش حفاظ قرآنی از سوی مرکز سهمیه بندی شده اند و سازمان اوقاف و امور خیریه اقدام به راه اندازی مرکز آموزش دوره تربیت حفاظ قرآن کریم جهت فعالان و مربیان قرآنی در شهر قم و سایر مراکز استانها کرد و جهت تحقق یافتن ندای قرآنی رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله امام خامنه ای (مدظله العالی) طرح تربیت و پرورش میلیون دوم حفاظ قرآنی را در تمامی رشته های حفظ قرآن کریم در سطح کشور شروع شده است.

وی با ابراز اینکه هدف ما احیاء سنت حسنه وقف است، عنوان کرد: رقبه ها و موقوفات فدک آل محمد (ص) است و در این رابطه سازمان اوقاف و امور خیریه به تنهایی نمی تواند در راستای احیاء فرهنگ وقف گام بردارد و نیازمند مشارکت و همراهی دستگاه های فرهنگی هستیم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر اظهار کرد: ۳۷۸ موقوفه و بیش از ۶ هزار رقبه در استان بوشهر در سامانه جامع موقوفات ثبت شده که ۸۰ درصد موقوفات در امور مذهبی و دینی است و برخی از موقوفات شامل حسینیه، مساجد و تکایا درآمدزا نیستند و برخی از آنها نیز منفعتی هستند که درآمدشان صرف نیات واقفان می‌شود.

وی با اعلام اینکه واقفان در استان بوشهر به حوزه‌های علم و سلامت توجه ویژه دارند به‌گونه‌ای که ۴۱ موقوفه در عرصه مدرسه و سلامت در این استان وجود دارد، افزود: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر در بحث فرهنگی ۶۴ شناسه فرهنگی در سامانه فعالیتی و رسالتی سازمانی خود دارد و تمامی فعالیت های شناسه های فرهنگی از عید سال آغاز و تا عید سال بعد با اجرای برنامه های «آرامش بهاری، نشاط معنوی، بصیرت عاشورایی، دهه ولایت، خیمه های معرفت» در بقاع متبرکه و آستان مقدس امامزادگان ادامه دارد.