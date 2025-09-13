به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید محمد سعیدی بعدازظهر شنبه در دیدار با مدیرکل اعزام مبلغ سازمان اوقاف و سرگروههای تبلیغی با اشاره به اهمیت رسالت تبلیغی روحانیت در جامعه اظهار کرد: تبلیغ دینی رسالت خطیری است که نیازمند آمادگی علمی، تخصصی و مهارتی در سطح بالا میباشد.
وی با بیان اینکه پیامبر اسلام (ص) در مسیر تحقق اهداف الهی و رهبری جامعه اسلامی با محدودیتها و دشواریهای متعددی روبهرو بودند، افزود: تأمین هزینههای نظامی و مدیریت مسائل اجتماعی و سیاسی از جمله مهمترین چالشهای آن دوران بود، اما هیچیک از این موانع مانع ادامه تلاشهای پیامبر (ص) و نقشآفرینی مؤثر ایشان در هدایت جامعه نشد.
سعیدی با اشاره به ضرورت برنامهریزی دقیق در حوزه تبلیغ دینی گفت: فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی سازمان اوقاف، بهویژه در میان کودکان و نوجوانان، اقدامی ارزشمند در راستای تقویت فرهنگ دینی و تثبیت باورهای اعتقادی نسل آینده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری دورههای تخصصی تبلیغی توسط سازمان اوقاف اشاره کرد و افزود: هدف اصلی این دورهها ارتقای توان علمی و مهارتی مبلغان است تا آنان بتوانند با تسلط بیشتر، مأموریت تبلیغی خود را در عرصههای مختلف به انجام برسانند.
امام جمعه قم با تأکید بر اینکه استمرار این اقدامات از ضرورتهای امروز جامعه است، تصریح کرد: تداوم دورههای آموزشی و تبلیغی میتواند نقش مهمی در نشر معارف دینی، ارتقای سطح آگاهی عمومی و تحکیم پایههای اعتقادی جامعه ایفا کند.
وی ابراز امیدواری کرد: مجموعه فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی سازمان اوقاف با قوت ادامه یابد و دستاوردهای آن در راستای گسترش معارف اهلبیت (ع) و تقویت هویت دینی در سطح کشور بیش از پیش نمایان شود.
