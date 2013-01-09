نمایشگاه وقف در بوشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه وقف بوشهر در آئینی با حضور محمدحسن پرآور معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر و مسئولان وقف استان بوشهر در سالن شهید مفتح دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گشایش یافت.
در این نمایشگاه که با هدف معرفی سنت حسنه وقف و دستاوردهای مهم این سینت سنه برپا شده است، ضمن بررسی عملکرد این اداره کل در قالب 50 پوستر اقدام به معرفی بقاع متبرکه و امامزادهها شده است.
معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر در این آئین با بیان اینکه هر فردی با هر میزان دارایی مالی میتواند در سنت حسنه وقف مشارکت کند، اظهار داشت: برای وقف کردن حتما نباید متمکن بود هر کس به اندازه توانایی و بضاعت خود میتواند در ترویج فرهنگ وقف مشارکت کند.
محمدحسن پرآور با تاکید بر ضرورت تلاش برای نهادینه کردن فرهنگ وقف، خاطرنشان کرد: نهادینه کردن و ترویج فرهنگ وقف در جامعه مسئله مهمی است که مسئولان باید با جدیت آن را پیگیری کنند.
وی تاکید کرد: باید با اجرای برنامههای جذاب، مناسب و به روز فرهنگ وقف، عواید و پیامدهای آن در جامعه را برای نسل جوان تبیین کنیم تا با آگاهسازی آنان زمینه انتقال این فرهنگ و اصل مهم دینی و فرهنگی اجتماعی را در آنان فراهم کنیم.
معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر به تاثیر برگزاری همایشها و نمایشگاهها با هدف اطلاعرسانی برای عموم در راستای ترویج فرهنگ وقف اشاره کرد و اضافه کرد: وقف یکی از اصول دینی و باقیات صالحات است و مردم ما به این اصل مهم بسیار توجه دارند و تلاش دستاندرکاران و مجریان برنامههای مربوط به وقف قابل تقدیر است.
وی ادامه داد: مردم خیر و خداجو همیشه در انجام کارهای خیر بر هم سبقت گرفته و میگیرند و وقف نیز یکی از اموری است که اثربخشی آن در جامعه به خوبی ملموس است و بعد از مرگ نیز برای او جاری و ساری است.
معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر بیان کرد: همه عواید وقف صرف انجام امور خیریه میشود و پارهای از مشکلات مردم و جامعه را برطرف میکند.
وجود 340 آرامگاه، امامزاده، قدمگاه و اماکن مذهبی در استان بوشهر
معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه بوشهر نیز گفت: غرفهای برای ارائه محصولات فرهنگی و فعالیتهای آماری این اداره کل اختصاص یافته است و تلاش کردهایم با برگزاری این دست نمایشگاهها فرهنگ وقف را به مردم معرفی کرده و آنان را ترغیب به مشارکت در این سنت حسنه کنیم.
حجتالاسلام روحالله فرید افزود: به مناسبت گرامیداشت هفته وقف نمایشگاهی از عملکرد اوقاف و امور خیریه استان بوشهر برپا شد که در این نمایشگاه ضمن بررسی عملکرد این اداره کل در قالب 50 پوستر اقدام به معرفی بقاع متبرکه و امامزادهها شده است.
وی در ادامه به شناسایی دو هزار موقوفه شاخص در استان بوشهر اشاره کرد و اظهار داشت: هم اکنون 340 آرامگاه، امامزاده، قدمگاه و اماکن مذهبی در استان بوشهر وجود دارد که از این تعداد 84 مورد به صورت قطع به عنوان امامزاده ثبت شدهاند.
معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه بوشهر تصریح کرد: وقف از جمله باقیات صالحاتی است که برای انسان ویژگی ماندگاری دارد و به همین دلیل است که در اسلام و قرآن به آن سفارش زیادی شده است.
حجتالاسلام فرید تصریح کرد: واقف حتما نباید تمکن مالی داشته باشد بلکه چند نفر نیز میتوانند به صورت مشترک با اندوخته خود در یک عمل خیر شرکت کنند.
نظر شما