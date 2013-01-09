نمایشگاه وقف در بوشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه وقف بوشهر در آئینی با حضور محمدحسن پرآور معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر و مسئولان وقف استان بوشهر در سالن شهید مفتح دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گشایش یافت.

در این نمایشگاه که با هدف معرفی سنت حسنه وقف و دستاوردهای مهم این سینت سنه برپا شده است، ضمن بررسی عملکرد این اداره کل در قالب 50 پوستر اقدام به معرفی بقاع متبرکه و امامزاده‎ها شده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر در این آئین با بیان اینکه هر فردی با هر میزان دارایی مالی می‌تواند در سنت حسنه وقف مشارکت کند، اظهار داشت: برای وقف کردن حتما نباید متمکن بود هر کس به اندازه توانایی و بضاعت خود می‎تواند در ترویج فرهنگ وقف مشارکت کند.

محمدحسن پرآور با تاکید بر ضرورت تلاش برای نهادینه کردن فرهنگ وقف، خاطرنشان کرد: نهادینه کردن و ترویج فرهنگ وقف در جامعه مسئله مهمی است که مسئولان باید با جدیت آن را پیگیری کنند.

وی تاکید کرد: باید با اجرای برنامه‎های جذاب، مناسب و به روز فرهنگ وقف، عواید و پیامدهای آن در جامعه را برای نسل جوان تبیین کنیم تا با آگاه‎سازی آنان زمینه انتقال این فرهنگ و اصل مهم دینی و فرهنگی اجتماعی را در آنان فراهم کنیم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر به تاثیر برگزاری همایش‎ها و نمایشگاه‎ها با هدف اطلاع‎رسانی برای عموم در راستای ترویج فرهنگ وقف اشاره کرد و اضافه کرد: وقف یکی از اصول دینی و باقیات صالحات است و مردم ما به این اصل مهم بسیار توجه دارند و تلاش دست‎اندرکاران و مجریان برنامه‎های مربوط به وقف قابل تقدیر است.

وی ادامه داد: مردم خیر و خداجو همیشه در انجام کارهای خیر بر هم سبقت گرفته و می‎گیرند و وقف نیز یکی از اموری است که اثربخشی آن در جامعه به خوبی ملموس است و بعد از مرگ نیز برای او جاری و ساری است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر بیان کرد: همه عواید وقف صرف انجام امور خیریه می‎شود و پاره‎ای از مشکلات مردم و جامعه را برطرف می‎کند.

وجود 340 آرامگاه، امامزاده، قدمگاه و اماکن مذهبی در استان بوشهر

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه بوشهر نیز گفت: غرفه‎ای برای ارائه محصولات فرهنگی و فعالیت‎های آماری این اداره کل اختصاص یافته است و تلاش کرده‎ایم با برگزاری این دست نمایشگاه‎ها فرهنگ وقف را به مردم معرفی کرده و آنان را ترغیب به مشارکت در این سنت حسنه کنیم.

حجت‌الاسلام روح‌الله فرید افزود: به مناسبت گرامیداشت هفته وقف نمایشگاهی از عملکرد اوقاف و امور خیریه استان بوشهر برپا شد که در این نمایشگاه ضمن بررسی عملکرد این اداره کل در قالب 50 پوستر اقدام به معرفی بقاع متبرکه و امامزاده‎ها شده است.

وی در ادامه به شناسایی دو هزار موقوفه شاخص در استان بوشهر اشاره کرد و اظهار داشت: هم اکنون 340 آرامگاه، امامزاده، قدمگاه و اماکن مذهبی در استان بوشهر وجود دارد که از این تعداد 84 مورد به صورت قطع به عنوان امامزاده ثبت شده‌اند.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه بوشهر تصریح کرد: وقف از جمله باقیات صالحاتی است که برای انسان ویژگی ماندگاری دارد و به همین دلیل است که در اسلام و قرآن به آن سفارش زیادی شده است.

حجت‌الاسلام فرید تصریح کرد: واقف حتما نباید تمکن مالی داشته باشد بلکه چند نفر نیز می‎توانند به صورت مشترک با اندوخته خود در یک عمل خیر شرکت کنند.