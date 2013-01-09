۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۲۶

نمایشگاه وقف در بوشهر افتتاح شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: در آئینی با حضور مسئولان استان بوشهر، نمایشگاه وقف صبح چهارشنبه در بوشهر گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه وقف بوشهر در آئینی با حضور محمدحسن پرآور معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر و مسئولان وقف استان بوشهر در سالن شهید مفتح دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گشایش یافت.

در این نمایشگاه که با هدف معرفی سنت حسنه وقف و دستاوردهای مهم این سینت سنه برپا شده است، ضمن بررسی عملکرد این اداره کل در قالب 50 پوستر اقدام به معرفی بقاع متبرکه و امامزاده‎ها شده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر در این آئین با بیان اینکه هر فردی با هر میزان دارایی مالی می‌تواند در سنت حسنه وقف مشارکت کند، اظهار داشت: برای وقف کردن حتما نباید متمکن بود هر کس به اندازه توانایی و بضاعت خود می‎تواند در ترویج فرهنگ وقف مشارکت کند.

محمدحسن پرآور با تاکید بر ضرورت تلاش برای نهادینه کردن فرهنگ وقف، خاطرنشان کرد: نهادینه کردن و ترویج فرهنگ وقف در جامعه مسئله مهمی است که مسئولان باید با جدیت آن را پیگیری کنند.

وی تاکید کرد: باید با اجرای برنامه‎های جذاب، مناسب و به روز فرهنگ وقف، عواید و پیامدهای آن در جامعه را برای نسل جوان تبیین کنیم تا با آگاه‎سازی آنان زمینه انتقال این فرهنگ و اصل مهم دینی و فرهنگی اجتماعی را در آنان فراهم کنیم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر به تاثیر برگزاری همایش‎ها و نمایشگاه‎ها با هدف اطلاع‎رسانی برای عموم در راستای ترویج فرهنگ وقف اشاره کرد و اضافه کرد: وقف یکی از اصول دینی و باقیات صالحات است و مردم ما به این اصل مهم بسیار توجه دارند و تلاش دست‎اندرکاران و مجریان برنامه‎های مربوط به وقف قابل تقدیر است.

وی ادامه داد: مردم خیر و خداجو همیشه در انجام کارهای خیر بر هم سبقت گرفته و می‎گیرند و وقف نیز یکی از اموری است که اثربخشی آن در جامعه به خوبی ملموس است و بعد از مرگ نیز برای او جاری و ساری است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر بیان کرد: همه عواید وقف صرف انجام امور خیریه می‎شود و پاره‎ای از مشکلات مردم و جامعه را برطرف می‎کند.

وجود 340 آرامگاه، امامزاده، قدمگاه و اماکن مذهبی در استان بوشهر

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه بوشهر نیز گفت: غرفه‎ای برای ارائه محصولات فرهنگی و فعالیت‎های آماری این اداره کل اختصاص یافته است و تلاش کرده‎ایم با برگزاری این دست نمایشگاه‎ها فرهنگ وقف را به مردم معرفی کرده و آنان را ترغیب به مشارکت در این سنت حسنه کنیم.

حجت‌الاسلام روح‌الله فرید افزود: به مناسبت گرامیداشت هفته وقف نمایشگاهی از عملکرد اوقاف و امور خیریه استان بوشهر برپا شد که در این نمایشگاه ضمن بررسی عملکرد این اداره کل در قالب 50 پوستر اقدام به معرفی بقاع متبرکه و امامزاده‎ها شده است.

وی در ادامه به شناسایی دو هزار موقوفه شاخص در استان بوشهر اشاره کرد و اظهار داشت: هم اکنون 340 آرامگاه، امامزاده، قدمگاه و اماکن مذهبی در استان بوشهر وجود دارد که از این تعداد 84 مورد به صورت قطع به عنوان امامزاده ثبت شده‌اند.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه بوشهر تصریح کرد: وقف از جمله باقیات صالحاتی است که برای انسان ویژگی ماندگاری دارد و به همین دلیل است که در اسلام و قرآن به آن سفارش زیادی شده است.

حجت‌الاسلام فرید تصریح کرد: واقف حتما نباید تمکن مالی داشته باشد بلکه چند نفر نیز می‎توانند به صورت مشترک با اندوخته خود در یک عمل خیر شرکت کنند.

