آغاز ساخت ۷۰ مدرسه در مساکن حمایتی ۱۴ شهر جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام ملکی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از آغاز ساخت ۷۰ مدرسه در سایتهای مساکن حمایتی برای تأمین سرانه فضاهای آموزشی به تأکید وزیر راه و شهرسازی خبر داد و گفت: با هدف اجرای طرح «نهضت مدرسهسازی» که از سوی رئیسجمهور به همه استانها و استانداران ابلاغ شده، عملیات احداث این مدارس در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: بنا بر دستور وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اجرای پروژههای روبنایی در سایتهای مساکن حمایتی، شرکت عمران شهرهای جدید برای تأمین فضاهای آموزشی مورد نیاز مقاطع ابتدایی و دبیرستان اقدام کرده و در همین راستا احداث ۷۰ مدرسه در ۱۴ شهر جدید آغاز شده است.
ملکی با اشاره به ظرفیت این پروژهها بیان کرد: این تعداد مدرسه در مجموع شامل حدود ۸۸۰ کلاس درس خواهد بود و هزینه قراردادی برای اجرای آنها در شهرهای جدید حدود ۴.۸ همت برآورد شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان تأکید کرد: تلاش خواهیم کرد مدرسههایی که عملیات ساخت آنها آغاز شده در زمان مقرر تکمیل و به بهرهبرداری برسند تا جایگاه شهرهای جدید در تأمین فضاهای آموزشی ارتقا یابد.
نظر شما