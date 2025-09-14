در گفت‌وگویی با مرتضی همتی، شهردار باقرشهر، درباره برنامه‌ها و راه‌حل‌هایی برای کاهش اثر این مشکلات و ارتقای کیفیت زندگی مردم منطقه به این موضوع پرداختیم.

این گفت‌وگو نشان می‌دهد با وجود چالش‌های جدی، رویکرد مدیریت شهری بر همکاری، شفافیت و برنامه‌ریزی استوار است. به نظر می‌رسد اگر هماهنگی بین دستگاه‌ها تقویت شود، می‌توان آینده‌ای امیدوارکننده‌تر برای جنوب تهران متصور شد.

‌متن این گفت و گو در ادامه می‌آید:

چرا جنوب تهران بیش از سایر مناطق با قطعی‌های آب و برق مواجه است؟

ناترازی تولید و مصرف واقعیتی است که همه کشور با آن درگیر است. هدف ما این است که سهم این محدودیت‌ها به شکل عادلانه‌تر و قابل پیش‌بینی مدیریت شود تا مردم کمتر آسیب ببینند. هماهنگی بیشتر با شرکت‌های خدمات‌رسان و اطلاع‌رسانی دقیق می‌تواند به آرامش شهروندان کمک کند.

اولین گام، برنامه‌ریزی و اطلاع‌رسانی شفاف است. اگر مردم بدانند چه زمانی قرار است آب یا برق قطع شود، می‌توانند بهتر برنامه‌ریزی کنند. ما پیشنهاد داده‌ایم سامانه‌ای برای اطلاع‌رسانی دقیق قطعی‌ها راه‌اندازی شود تا این سردرگمی کاهش یابد.

این موضوع هم می‌تواند به فرصت تبدیل شود به این معنا که با همکاری نیروگاه می‌توان پروژه‌های مشترکی برای مسئولیت اجتماعی تعریف کرد، مثل ایجاد فضای سبز یا برنامه‌های کاهش آلودگی، تا مردم احساس کنند از حضور این زیرساخت‌ها نفع هم می‌برند.گفت‌وگوها با مسئولان نیروگاه و شرکت‌های توزیع ادامه دارد. هدف ما پیدا کردن راهکارهایی برای کاهش زمان خاموشی‌ها و ارتقای کیفیت خدمات است و خوشبختانه آمادگی برای همکاری بیشتر وجود دارد.

مدیریت یعنی استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌ها، حتی در شرایط سخت. ما تلاش می‌کنیم با رویکرد منصفانه و برنامه‌ریزی شده، اثر بحران‌ها را برای مردم کمتر کنیم و خدمات را با کیفیت بهتر ارائه دهیم. شعار امسال ما برای مردم است. پروژه‌هایی که اجرا می‌کنیم، مثل پل شهید جعفر که در مدت کوتاه ساخته شد، نشان می‌دهد اگر اراده و برنامه‌ریزی درست وجود داشته باشد، می‌توان کارهای بزرگ انجام داد. در حوزه‌های فرهنگی، خدماتی و اجتماعی هم برنامه‌هایی برای تقویت کیفیت زندگی مردم داریم.

باتوجه به موقعیت منطقه و وجود مراکز بزرگ شهری، لازم است برنامه‌های مشترک با شهرداری تهران و دستگاه‌های ملی اجرا شود. ما آماده‌ایم با توسعه حمل‌ونقل عمومی، فضای سبز و پایش محیط‌زیست، کیفیت زندگی مردم را ارتقا دهیم.