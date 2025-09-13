به گزارش خبرنگار مهر، صفر بیگی ظهر شنبه در مراسم آغاز به کار دفتر اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری مرکز اظهار کرد: هدف از راهاندازی این اندیشکده، استفاده از نظرات و مشاوره نخبگان، فرهیختگان و دانشمندان مستقر در استانها در فرآیند تصمیمسازی و تصمیمگیریهای کلان کشور است.
وی استان اصفهان را دارای جایگاهی ویژه و حساس دانست و افزود: اصفهان بهطور قطع غنی از نخبگان و دانشمندان دانشگاهی است و این ظرفیت عظیم میتواند نه تنها برای حل مسائل خود استان، بلکه در بسیاری از موضوعات در سطح ملی نیز راهگشا باشد.
دبیر اندیشکدههای حکمرانی و قانونگذاری مرکز پژوهشهای مجلس تصریح کرد: انشاالله با مشورتهای این عزیزان در حوزههای تقنین، نظارت و قانونگذاری، شاهد وقوع اتفاقی مبارک در استان برای گرهگشایی از کار مردم و ارائه راهکارهای عملی خواهیم بود.
وی ادامه داد: بر اساس این گزارش، این اندیشکده به عنوان پلی میان نخبگان استانی و مرکز پژوهشهای مجلس، زمینه را برای مشارکت فکری و ارائه راهکارهای علمی و بومی برای چالشهای ملی و منطقهای فراهم خواهد کرد. انتظار میرود استان اصفهان با توجه به پتانسیل بالای علمی و پژوهشی خود، نقش مهمی در این شبکه ایفا کند.
