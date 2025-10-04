فتاحی: حکمرانی کارآمد نیاز امروز کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از شنبه در مراسم معارفه شهرام فتاحی به عنوان رئیس اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری استان کرمانشاه، جمعی از نخبگان دانشگاهی و مدیران استان حضور داشتند.
شهرام فتاحی در این مراسم با قدردانی از حضور مسئولان و نخبگان گفت: حضور هر کدام از این عزیزان در اندیشکده، امیدواری را برای پرهیز از موازیکاریها و بروکراسیهای فرسایشی که کشور سالها با آن دست به گریبان بوده، افزایش میدهد.
وی با تأکید بر اینکه کشور بیش از هر چیز به حکمرانی شایسته نیاز دارد، افزود: حکمرانی باید گذشته ۴۷ ساله نظام را بهمثابه یک آزمون و خطای تاریخی ببیند و بر اساس آن، راهکارهای عملیاتی برای آینده ارائه دهد.
فتاحی با اشاره به مأموریتهای اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری اظهار داشت: این اندیشکده بنا دارد با ایجاد سازوکارهای مشورتی، ارائه راهکارهای عملیاتی و بهرهگیری از ظرفیت نخبگان استان، به عنوان بازوی فکری و مشورتی برای کارگزاران حوزه تقنین و مجریان استان عمل کند.
وی ادامه داد: یکی از اهداف مهم ما این است که قوانین و سیاستها بدون در نظر گرفتن شرایط محلی و محیطی وضع نشوند. باید پذیرفت که در حوزه حکمرانی و قانونگذاری آنگونه که باید عمل نشده و همین امر ضرورت ایجاد اندیشکدههای محلی را پررنگ کرده است.
رئیس اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری استان کرمانشاه با بیان اینکه حکمرانی کارآمد باید دادهمحور، عقلانی و شفاف باشد، افزود: شفافیت حلقه مفقوده بسیاری از سیاستها بوده و در فقدان آن، فضاهای مبهم و تاریک شکل گرفته که زمینهساز فساد شده است.
فتاحی خاطرنشان کرد: نظام جمهوری اسلامی جز خدا و مردم هیچ تکیهگاهی ندارد و دلجویی از مردم تنها با استقرار حکمرانی کارآمد امکانپذیر است. مردمی که علیرغم دلآزردگیها همچنان نظام و کشور را متعلق به خود میدانند، شایستهترین خدمتها را طلب میکنند.
وی تأکید کرد: چه من به عنوان معلم و چه کارگزاران اجرایی و تقنینی، وظیفه داریم حکمرانی را در خدمت مردم تعریف کنیم و این کمترین حق ملت است.
فتاحی در پایان سخنان خود با اشاره به ادامه برنامه جلسه، از سایر اساتید و مسئولان حاضر از جمله دکتر فتحاللهی برای ارائه دیدگاهها دعوت به سخنرانی کرد.
نظر شما