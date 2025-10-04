به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر شنبه در آیین معارفه شهرام فتاحی به عنوان رئیس اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری استان کرمانشاه، بهرام سلیمانی معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه با اشاره به اهمیت این اندیشکده اظهار کرد: انتخاب بجا و هوشمندانه فتاحی نشان‌دهنده عزم جدی مدیریت ارشد استان برای پیوند میان علم و عمل در حکمرانی است.

وی با بیان اینکه اداره استانی با ظرفیت‌ها و چالش‌های کرمانشاه دیگر نمی‌تواند بر اساس آزمون و خطا پیش رود، گفت: پیچیدگی‌های امروز نیازمند پارادایمی نوین در حکمرانی استانی است؛ پارادایمی که دانشگاه و اندیشکده‌ها را نه به عنوان مشاور از راه دور، بلکه به عنوان اتاق فکر تصمیم‌سازی در کنار مدیران اجرایی قرار دهد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه افزود: این اندیشکده باید پلی میان حکمرانی و قانون‌گذاری باشد و یافته‌های علمی را به بدنه اجرایی منتقل کند تا توسعه بومی محقق شود. به گفته وی، دانشگاه‌ها و جامعه علمی باید از مرحله صرفاً ارائه مقالات علمی عبور کرده و به سمت طراحی سیاست‌های اجرایی حرکت کنند.

سلیمانی با اشاره به هویت چندوجهی کرمانشاه و نقش مهم آن در اقتصاد مرزی کشور گفت: مدیریت اجرایی استان انتظار دارد اندیشکده بر سه محور اصلی متمرکز شود؛ نخست حکمرانی اقتصادی و مرزی با هدف بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های بازار عراق و ساماندهی موضوع کولبری، دوم اصلاح ساختار اداری و کاهش بروکراسی با هدف تحقق حکمرانی چابک و سوم قانون‌گذاری برای توسعه پایدار فرهنگی و اجتماعی متناسب با تنوع قومی و مذهبی استان.

وی تأکید کرد: این اندیشکده می‌تواند پشتوانه‌ای قوی برای تبدیل ایده‌های علمی به قوانین اجرایی باشد و لازم است با جسارت و بدون ملاحظه، ضعف‌های مدیریتی استان را نقد و راهکارهای اصلاحی ارائه کند.

سلیمانی خاطرنشان کرد: هدف اصلی باید تبدیل کرمانشاه به پایتخت حکمرانی نوین مرزی در کشور باشد و این مهم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نخبگان و ارائه برنامه‌های عملیاتی قابل تحقق است.

او در پایان گفت: پژوهش‌های علمی و سیاستی که توسط اندیشکده تدوین شود، می‌تواند نقشه راه مدیریتی استان باشد و کرمانشاه را در مسیر تحولات بنیادی و جایگاه واقعی خود قرار دهد.