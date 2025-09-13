افزایش مصرف محصولات نوپدید دخانی در جامعه نگران کننده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: ممنوعیت تولید، فروش، واردات، صادرات و هرگونه فعالیت ترویجی در ارتباط با محصولات الکترونیکی از سال ۱۳۸۷، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهعنوان متولی کنترل دخانیات در کشور، ابلاغ شده است. با این حال، علیرغم وضع قوانین بازدارنده، شاهد گسترش مصرف این محصولات در گروههای حساس جامعه هستیم.
معاون بهداشت با اشاره به هشدارهای سازمان جهانی بهداشت و مصوبات کنفرانس اعضای کنوانسیون کنترل دخانیات در خصوص وضع مقررات برای جلوگیری از ترویج و تبلیغ محصولات نوپدید، اقدام اخیر کشور سنگاپور را قابل توجه دانست. این کشور، پس از ممنوعیت مصرف این محصولات، مقررات سختگیرانهای را نیز برای اتباع خارجی وضع کرده است که از سپتامبر ۲۰۲۵ اجرایی خواهد شد.
بر اساس این مقررات، در صورت مصرف این محصولات برای بار اول، فرد متخلف جریمه شده و وسیله مصرفی وی ضبط خواهد شد. در صورت تکرار تخلف توسط افرادی که دارای ویزای عبور یا اقامت کوتاهمدت هستند، از ورود مجدد آنها به سنگاپور جلوگیری خواهد شد. همچنین، در خصوص دارندگان ویزای اقامت بلندمدت کاری، تحصیلی یا وابستگان آنها، در صورت ارتکاب تخلف برای بار دوم، جریمه و ضبط محصول انجام میشود و در صورت تکرار برای بار سوم، گذرنامه آنها لغو، از کشور اخراج و ورود مجددشان به سنگاپور ممنوع خواهد شد.
دبیر ستاد کشوری کنترل دخانیات نیز با اشاره به درخواست حمایت از دادستانی کل کشور و مراجع ذیربط برای برخورد با عاملان قاچاق و عرضه این محصولات در کشور، با هشدار نسبت به خطرات بالقوه این محصولات خصوصاً در ایجاد بیماریهای تنفسی، وابستگی به نیکوتین و افزایش مصرف مواد دخانی بر ضرورت ورود دستگاههای نظارتی و تقویت همکاری و تعامل سایر نهادهای مسئول برای نظارت ویژه بر ممنوعیت فروش، عرضه و برخورد مؤثر با عوامل توزیع و ترویج این محصولات تأکید کرد.
نظر شما