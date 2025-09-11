علی صادقی رئیس مرکز مدیریت راههای مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای تخلیه بار ترافیکی، مسیر جنوب به شمال محور کندوان و آزادراه تهران – شمال مسدود و تردد در این محورها به صورت یکطرفه جریان دارد.
وی اظهار داشت: در حال حاضر ترافیک در مسیر شمال به جنوب محور کندوان در محدودههای پل زنگوله و میانک سنگین گزارش شده است.
رئیس مرکز مدیریت راههای مازندران افزود: در محور هراز نیز در محدودههای سهراهی چلاو، گزنک و بایجان ترافیک نیمهسنگین حاکم است.
صادقی ادامه داد: در محور سوادکوه نیز برخی مقاطع با ترافیک نیمهسنگین مواجه هستند.
رئیس مرکز مدیریت راههای مازندران وضعیت جوی در جادههای استان را عادی و بدون مداخله خاص عنوان کرد.
نظر شما