جاده چالوس یک طرفه شد؛ ترافیک سنگین در راه‌ها

چالوس - مسیر جنوب به شمال محور کندوان و آزادراه تهران – شمال برای تخلیه بار ترافیکی مسدود و این محور یک طرفه شد.

علی صادقی رئیس مرکز مدیریت راه‌های مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای تخلیه بار ترافیکی، مسیر جنوب به شمال محور کندوان و آزادراه تهران – شمال مسدود و تردد در این محورها به صورت یک‌طرفه جریان دارد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر ترافیک در مسیر شمال به جنوب محور کندوان در محدوده‌های پل زنگوله و میانک سنگین گزارش شده است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های مازندران افزود: در محور هراز نیز در محدوده‌های سه‌راهی چلاو، گزنک و بایجان ترافیک نیمه‌سنگین حاکم است.

صادقی ادامه داد: در محور سوادکوه نیز برخی مقاطع با ترافیک نیمه‌سنگین مواجه هستند.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های مازندران وضعیت جوی در جاده‌های استان را عادی و بدون مداخله خاص عنوان کرد.

