جاده چالوس یکطرفه شد

ساری - مسیر جنوب به شمال محور کندوان برای تخلیه بار ترافیکی مسدود و تردد در این محور یکطرفه شد.

علی صادقی سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور تخلیه بار ترافیکی، مسیر جنوب به شمال محور کندوان مسدود شده و تردد در این محور به صورت یکطرفه در جریان است.

وی افزود: در حال حاضر، در مسیر شمال به جنوب محور کندوان، در برخی از محدوده‌ها ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین گزارش شده است. همچنین در محور هراز نیز مسیر شمال به جنوب با ترافیکی مشابه مواجه است.

صادقی با اشاره به وضعیت جوی گفت: از نظر شرایط آب‌وهوایی، در حال حاضر هیچ‌گونه مداخله یا پدیده جوی خاصی در سطح محورهای مواصلاتی استان مشاهده نمی‌شود و شرایط برای تردد ایمن مهیا است.

