کاهش ۲۵۰۰ مگاواتی مصرف با طرح «مهتاب»

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عبدالهیان با حضور در دفتر خبرگزاری مهر استان اردبیل اظهار کرد: اجرای طرح‌های گسترده‌ای در حوزه مدیریت مصرف و توسعه زیرساخت‌های انرژی در این استان در حال اجرا است.

وی ضمن قدردانی از زحمات مجموعه خبرگزاری مهر و همکاران رسانه‌ای استان، با اشاره به عملکرد چند ماه اخیر این شرکت، افزود: که همزمان با هفته دولت، پروژه‌هایی با اعتبار بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان در سطح استان به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل مهم‌ترین اقدام ملی در حوزه توزیع برق را اجرای طرح مهتاب (مدیریت هوشمند تلفات انرژی) دانست و گفت: این طرح موجب کاهش حدود ۲۵۰۰ مگاواتی از تقاضای برق در سطح کشور شده است؛ به عبارتی برای جبران این مقدار انرژی، نیاز به احداث نیروگاه‌های جدید با همین ظرفیت بود، اما با جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز و برخورد با دستکاری لوازم اندازه‌گیری، از افزایش مصرف جلوگیری شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق اردبیل در خصوص مدیریت مصرف در ایام پیک، بیان کرد: مشترکینی که بیش از دو و نیم برابر الگو مصرف می‌کنند، ابتدا تحت کنترل هوشمند قرار گرفته و در صورت عدم رعایت، برق آن‌ها به صورت خودکار قطع می‌شود تا ملزم به رعایت الگو گردند.

وی به اجرای طرح بهارستانه برای اصلاح شبکه‌های فرسوده روستایی نیز اشاره کرد و افزود: در این راستا ۱۴۹ پروژه تعریف شده که هم‌اکنون (۱۹ مردادماه) از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است. تاکنون ۱۵۲ میلیارد تومان برای این پروژه‌ها هزینه شده و برای ادامه طرح در سال جاری نیز اعتباری معادل ۱۷۲ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

عبدالهیان توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر را از اولویت‌های دولت و استانداری اردبیل برشمرد و اظهار کرد: هم‌اکنون ۱۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان فعال است و با بهره‌برداری از دو نیروگاه ۳ مگاواتی دیگر تا دو هفته آینده و یک نیروگاه دیگر در خلخال تا یک ماه آینده، ظرفیت تولید انرژی پاک استان به ۲۰ مگاوات خواهد رسید.

وی همچنین از آغاز عملیات اجرایی نیروگاه‌های تجدیدپذیر در ۱۵ ساختگاه با مجموع ظرفیت ۱۴۹ مگاوات خبر داد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل در پایان با تأکید بر نقش حیاتی رسانه‌ها در مدیریت مصرف به ویژه در بخش خانگی و تجاری، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون سرانه مصرف ماهانه برق در بخش خانگی استان ۱۳۵ کیلووات‌ساعت است که رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین درصد مشترکین رعایت‌کننده الگوی مصرف در اردبیل به ۸۵ درصد رسیده که در مقایسه با میانگین کشوری (۷۵ درصد)، بسیار مطلوب بوده و این موفقیت در سایه همراهی و زحمات اصحاب رسانه به دست آمده است.