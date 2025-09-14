کشف و توقیف ۲۳ دستگاه ماینر قاچاق در قم

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی تیموری عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق و برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با استخراج ارزهای دیجیتال، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان قم با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی موفق به شناسایی و بازرسی سه واحد مسکونی شدند.

وی افزود: در بازرسی‌های انجام‌شده، ۲۳ دستگاه ماینر قاچاق که به صورت غیرمجاز مورد استفاده قرار می‌گرفت، کشف و جمع‌آوری شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان قم با اشاره به ارزش‌گذاری کارشناسان رسمی، تصریح کرد: ارزش ریالی تجهیزات مکشوفه ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

سرهنگ تیموری ادامه داد: در این رابطه سه نفر شناسایی و دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

وی با تأکید بر تداوم اقدامات پلیسی در حوزه مقابله با قاچاق و فعالیت‌های غیرمجاز اقتصادی، خاطرنشان کرد: پلیس امنیت اقتصادی استان قم به صورت مستمر برنامه‌های رصد و کنترل خود را در این زمینه دنبال خواهد کرد.