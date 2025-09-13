  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۳۳

پیام مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی به مناسبت شهادت آتش نشان مشهدی

پیام مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی به مناسبت شهادت آتش نشان مشهدی

مشهد - مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در پی شهادت رضا فخریان، آتش نشان و مداح اهل بیت(ع) مشهدی در حین ماموریت پیامی صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی صاحبقرانی، مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی به مناسبت شهادت رضا فخریان، آتش نشان و مداح اهل بیت (ع) پیامی صادر کرد.

در پیام تسلیت مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

إنا لله و إنا إلیه راجعون

شهادت، ردای زیبایی است که خداوند متعال به کسانی اهدا می‌کند که در راه خدا و در مسیر آرامش بندگان او، جان عزیزشان را تقدیم می‌نمایند؛ آنان که خداوند متعال فعلشان را می‌ستاید: «مَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا» (آیه ۳۲ سوره مبارکه مائده) هر کس جانی را نجات دهد، گویا جان همه مردم را نجات داده است.

پیام مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی به مناسبت شهادت آتش نشان مشهدی

شهادت کربلایی رضا فخریان، مداح و ذاکر اهل بیت (ع)، آتش‌نشان متعهد و ولایت‌مدار در حین مأموریت، موجب تأثر و اندوه عمیق هموطنان، جامعه مداحان و همه دینداران شد. با این وجود، این مرد دلیر با شهادت خود در حین مأموریت، بار دیگر مفهوم گسترده «جهاد» و «ایثار» در حوزه اجتماعی را معنا کرد و نشان داد که فرزندان غیور این سرزمین با ایمانی راسخ و همتی والای دینی و انقلابی، در همه عرصه‌ها جانفشانی کرده و حاضرند در دفاع و صیانت از مال و جان هموطنان، جان خویش را فدا کنند.

اینجانب شهادت رضا فخریان، آتش‌نشان ایثارگر که نشان نوکری و خادمی اهل بیت (ع) را نیز بر سینه داشت و با بیان و زبان خود مدافع حریم اهل بیت و اسلام بود، به همکاران شریف ایشان که خود نمونه‌ای بارز از جهاد و ایثار هستند همچنین به جامعه مداحان، عموم دینداران و به‌ویژه خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می‌کنم.

بی‌شک این شهید عزیز، در جوار اهل بیت (ع) از رحمت و مغفرت حضرت حق متنعم خواهد بود و روح بلند و مطهرش با جهادگران عرصه ایمان و خدمت محشور خواهد شد.

کد خبر 6588071

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها