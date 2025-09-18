پیام تسلیت حجت الاسلام صاحبقرانی در پی درگذشت استادالهی خراسانی

به گزارش خبرنگار مهر، استاد الهی خراسانی، استاد حوزه علمیه و مدیر عامل سابق بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی پس از سال‌ها مجاهدت علمی و پژوهشی دعوت حق را لبیک گفت، به همین مناسبت حجت الاسلام هادی صاحبقرانی، مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در پیامی به حوزه علمیه، جامعه اسلامی و خاندان مکرم ایشان تسلیت گفت.

متن پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت عالم مجاهد حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ علی اکبر الهی خراسانی را به محضر مبارک حضرت بقیه الله الاعظم (عجل الله تعالی فرجه)، حوزه‌های علمیه و ارادتمندان و خانواده آن عالم مجاهد تسلیت عرض می‌کنم.

از خداوند متعال برای ایشان، رحمت و رضوان الهی با اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و برای بازماندگان، شکیبایی و بردباری مسألت می‌نمایم.

هادی صاحبقرانی

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی