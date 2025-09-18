  1. استانها
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۰۱

پیام تسلیت حجت الاسلام صاحبقرانی در پی درگذشت استادالهی خراسانی

مشهد - مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در پی درگذشت استادالهی خراسانی، مدیرعامل سابق بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی پیامی صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، استاد الهی خراسانی، استاد حوزه علمیه و مدیر عامل سابق بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی پس از سال‌ها مجاهدت علمی و پژوهشی دعوت حق را لبیک گفت، به همین مناسبت حجت الاسلام هادی صاحبقرانی، مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در پیامی به حوزه علمیه، جامعه اسلامی و خاندان مکرم ایشان تسلیت گفت.

متن پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت عالم مجاهد حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ علی اکبر الهی خراسانی را به محضر مبارک حضرت بقیه الله الاعظم (عجل الله تعالی فرجه)، حوزه‌های علمیه و ارادتمندان و خانواده آن عالم مجاهد تسلیت عرض می‌کنم.

از خداوند متعال برای ایشان، رحمت و رضوان الهی با اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و برای بازماندگان، شکیبایی و بردباری مسألت می‌نمایم.

هادی صاحبقرانی

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

