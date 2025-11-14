حجت الاسلام صاحبقرانی درگذشت همشیره آیت الله مروی را تسلیت گفت

به گزارش خبرنگار مهر، در پی درگذشت همشیره آیت الله احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی، حجت الاسلام هادی صاحبقرانی، مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در پیامی این ضایعه را به ایشان تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

آیت الله احمد مروی

تولیت معظم آستان قدس رضوی

درگذشت همشیره مکرم حضرتعالی و فقدان آن بانوی محترمه را تسلیت عرض می‌نمایم و از خداوند متعال برای جنابعالی صبر، اجر و سلامتی آرزو می‌کنم.

انشاالله خداوند متعال آن بانوی ولایت مدار و دوستدار اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام را با حضرات معصومین بویژه حضرت زهرا (س) محشور فرموده و در جنت الهی بر سر سفره برکت و رحمت خود متنعم نماید.