به گزارش خبرنگار مهر، مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی ظهر سه شنبه در گفتگو با رسانه ها از برگزاری همایش جهاد مقدس و افتتاح پروژه ملی آبخیز تا جالیز بلده خبر داد و گفت: این مراسم با حضور جهادگران استان و نمایندگان گروههای جهادی سراسر کشور برگزار خواهد شد.
وی گفت : این همایش همزمان با ایام سیزدهم شهریور و آغاز فعالیت گروههای جهادی در سراسر کشور برگزار میشود و دهها طرح عمرانی و اشتغالزایی در نقاط مختلف کشور به بهرهبرداری خواهد رسید.
مهدی هنری، با اشاره به برنامههای خراسان جنوبی در این ایام افزود: همایش جهاد مقدس روز ۱۸ شهریورماه با حضور مسئولان کشوری برگزار میشود و در جریان آن پروژه الگویی آبخیز تا جالیز بلده نیز به بهرهبرداری میرسد.
به گفته وی، این پروژه بهعنوان یکی از بزرگترین طرحهای کشور در حوزه آبخیز تا جالیز شناخته میشود و استخر آن با ظرفیت یک میلیون مترمکعب، از ابتدای فصل آبی امسال آبگیری خواهد شد.
هنری همچنین از اجرای پویش ملی ایران عاشورایی در حاشیه این برنامه خبر داد و بیان کرد: این پویش با هدف کمک به خانوادههای نیازمند در زمینه بستههای معیشتی و لوازمالتحریر در شهرستان فردوس و بهطور همزمان در سراسر کشور آغاز به توزیع خواهد کرد.
وی تأکید کرد: حضور جهادگران در این همایش جلوهای از همدلی و عزم ملی در مسیر خدمترسانی به مردم را بار دیگر به نمایش خواهد گذاشت.
