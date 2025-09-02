  1. استانها
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۵۳

بهره‌برداری از بزرگ‌ترین پروژه آبخیز تا جالیز کشور در خراسان جنوبی

بیرجند – همایش جهاد مقدس همراه با افتتاح پروژه ملی آبخیز تا جالیز بلده، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های کشور، ۱۸ شهریورماه در خراسان جنوبی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی ظهر سه شنبه در گفتگو با رسانه ها از برگزاری همایش جهاد مقدس و افتتاح پروژه ملی آبخیز تا جالیز بلده خبر داد و گفت: این مراسم با حضور جهادگران استان و نمایندگان گروه‌های جهادی سراسر کشور برگزار خواهد شد.

وی گفت : این همایش همزمان با ایام سیزدهم شهریور و آغاز فعالیت گروه‌های جهادی در سراسر کشور برگزار می‌شود و ده‌ها طرح عمرانی و اشتغال‌زایی در نقاط مختلف کشور به بهره‌برداری خواهد رسید.

مهدی هنری، با اشاره به برنامه‌های خراسان جنوبی در این ایام افزود: همایش جهاد مقدس روز ۱۸ شهریورماه با حضور مسئولان کشوری برگزار می‌شود و در جریان آن پروژه الگویی آبخیز تا جالیز بلده نیز به بهره‌برداری می‌رسد.

به گفته وی، این پروژه به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های کشور در حوزه آبخیز تا جالیز شناخته می‌شود و استخر آن با ظرفیت یک میلیون مترمکعب، از ابتدای فصل آبی امسال آبگیری خواهد شد.

هنری همچنین از اجرای پویش ملی ایران عاشورایی در حاشیه این برنامه خبر داد و بیان کرد: این پویش با هدف کمک به خانواده‌های نیازمند در زمینه بسته‌های معیشتی و لوازم‌التحریر در شهرستان فردوس و به‌طور همزمان در سراسر کشور آغاز به توزیع خواهد کرد.

وی تأکید کرد: حضور جهادگران در این همایش جلوه‌ای از همدلی و عزم ملی در مسیر خدمت‌رسانی به مردم را بار دیگر به نمایش خواهد گذاشت.

