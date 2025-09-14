اسدالله یکتا: حالم مساعد نیست اما همچنان دوست دارم بازی کنم

اسدالله یکتا بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت جسمانی خود توضیح داد: سال گذشته به دلیل عفونت در خون در بیمارستان بستری شدم و پس از آنکه از بیمارستان مرخص شدم شکرخدا مشکل جدی پیش نیامده اما همچنان کمی درگیر عفونت ریه هستم. این روزها بیشتر در خانه استراحت میکنم.
این بازیگر پیشکسوت که به سختی صحبت میکرد، با اشاره به ملاقات برخی بازیگر از او در این مدت گفت: چند روز پیش آقای محمدرضا گلزار به خانه ما آمده بودند. همچنین رضا عطاران چندین بار با من تماس گرفته است. چند روز پیش هم بهروز وثوقی به صورت تصویری با من تماس گرفت و حالم را پرسید. بعضی از دوستان وزارت ارشاد و خانه سینما نیز بعد از اینکه از بیمارستان مرخص شدم به دیدن من آمدند.
یکتا در پایان از حضور در یک فیلم سینمایی خبر داد و گفت: در حال حاضر مشغول بازی در فیلم سینمایی «یالماه» به کارگردانی کمال مقدم هستم. فیلمبرداری این کار در ساری انجام میشود. به دلیل شرایط جسمانی ام به سختی میتوانم سر فیلمبرداری حاضر شوم اما همچنان دوست دارم که مقابل دوربین باشم.
اسدالله یکتا، بازیگر سینما و تلویزیون متولد سال ۱۳۲۶ است که پیشینه تئاتری دارد و در بیش از ۹۰ فیلم سینمایی و چند مجموعه تلویزیونی به ایفای نقش پرداخته است.
ازجمله مهمترین فیلمهای او میتوان به «نارگیل»، «سامورایی در برلین»، «زندانی ها»، «چهارراه استانبول»، «کویر آرام»، «دخمه»، «دارکوب»، «نهنگ عنبر ۲»، «خفگی»، «ماه تی تی»، «گشت ۲»، «رسوایی»، «نیکان و بچه غول»، «مهمان بابا»، «صداست که میماند»، «ننه نقلی»، «کنسرت روی آب»، «ورود زندهها ممنوع»، «صندلی خالی»، «استخوونای بابام»، «زن بدلی»، «اگه میتونی منو بگیر»، «چند میگیری گریه کنی»، «کوچولوی خوش شانس»، «گاهی به آسمان نگاه کن»، «بوی کافور، عطر یاس»، «عشق شیشهای»، «تارهای نامرئی»، «طالع سعد»، «کاکادو»، «مستأجر»، «دو همسفر»، «علی و غول جنگل»، «شنگول و منگول»، «هامون»، «زرخرید»، «حرفهای»، «مردی در آتش»، «فرار از حجله»، «کوثر»، «صخره سیاه»، «عروس و مادرشوهر»، «هفت دلاور»، «آخرین نبرد»، «آشوبگر»، «خردجال»، «یک میلیونر و دو مفلس»، «احساس داغ»، «احمد چکمهای»، «رعد و برق»، «زیر بازارچه»، «شب عروسی»، «عزیز قرقی»، «وحشی جنگل»، «آدم و حوا»، «ارادتمند شما عزرائیل»، «بابا کرم»، «جعفر و گلنار»، «رسوایی»، «زیبای جیب بر»، «شهر هرت»، «عروس بیانکا»، «فریاد انسانها»، «قهرمانان نمیمیرند»، «بهشت دور نیست»، «دزد و پاسبان»، «ضرب شست»، «قصه دلها»، «قهوه خانه قنبر»، «گربه کور»، «گناه زیبایی»، «سالار مردان»، «قوس و قزح»، «کشتی نوح»، «عمو سبزی فروش»، «گل آقا»، «کلید بهشت» و مجموعههای تلویزیونی «آخر خط»، «ستایش ۳»، «شرایط خاص»، «او مثبت»، «فوتبالیستها»، «هزاران چشم»، «داستان یک زندگی»، «آپارتمان»، «چاق و لاغر» و سریال نمایش خانگی «نیسان آبی» اشاره کرد.
نظر شما