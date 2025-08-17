تأمین کود اوره در گلستان با قیمت جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید محمدی با اشاره به اهمیت کود اوره در کشاورزی گفت: کود اوره به عنوان یک منبع مهم نیتروژن، نقش بسزایی در افزایش رشد و عملکرد محصولات کشاورزی دارد. این کود حاوی حداقل ۴۶ درصد نیتروژن است که برای تولید کلروفیل و پروتئین گیاهان ضروری است.

وی درباره عوامل مؤثر بر قیمت کود اوره اظهار کرد: قیمت کود اوره تحت تأثیر عواملی مانند قیمت گاز طبیعی، نفت، نرخ ارز، سیاست‌های داخلی و خارجی، تقاضا و عرضه در بازار جهانی و هزینه‌های حمل و نقل قرار دارد که باعث نوسانات آن می‌شود.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان افزود: با توجه به ابلاغیه تغییر قیمت کود اوره از ۱۸ مرداد، تحویل این کود از پتروشیمی‌ها به استان آغاز شده و قیمت هر کیسه ۵۰ کیلویی به مبلغ ۶ میلیون و ۸۷۶ هزار و ۹۵۰ ریال تعیین شده است.

محمدی همچنین تأکید کرد: کودهای شیمیایی یارانه‌ای تنها برای محصولاتی که در چارچوب الگوی کشت قرار دارند تخصیص می‌یابد و مدیران مراکز خدمات جهاد کشاورزی و کارگزاران باید در صدور حواله و تحویل کود دقت کافی داشته باشند.

وی درباره تأمین کود اوره در سه ماهه گذشته گفت: با وجود مشکلاتی مانند ناترازی انرژی و عدم تولید کود توسط برخی پتروشیمی‌ها، از محل پتروشیمی پردیس عسلویه با وجود مسافت طولانی و هزینه‌های حمل بالا، مقادیر قابل توجهی کود اوره برای استان بارگیری و حمل شده و بخشی از آن در انبارهای استراتژیک استان ذخیره شده است.