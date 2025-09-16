به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علم و صنعت، پرستو اسماعیلی مهیاری، دانشجوی کارشناسی رشته طراحی صنعتی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران، در نخستین المپیاد ورزش‌های فناورانه که به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد، موفق به کسب مدال نقره شد.

او با ارائه طرح نوآورانه «سامانه ملی مدیریت مربیان و ورزشکاران (Fit Link)» توانست در بخش اپلیکیشن و پلتفرم‌های ورزشی به مقام دوم دست یابد.

سامانه «Fit Link» با هدف رفع مشکلات مدیریتی و نظارتی بر مربیان و ورزشکاران به‌صورت آنلاین طراحی شده است. از جمله ویژگی‌های کلیدی این سامانه می‌توان به ثبت و پیگیری سوابق آسیب‌های ورزشی برای کاهش احتمال آسیب‌دیدگی، تسهیل برنامه‌ریزی و هماهنگی برای مربیان و بهبود فرآیند پایش و مدیریت اطلاعات ورزشی اشاره کرد.