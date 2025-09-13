به گزارش خبرنگار مهر، سید وحید سعادت ظهر شنبه ر نشست بررسی مسائل شهری و روستایی شهرستان ویژه دهلران گفت: ابتکار عمل خوبی توسط فراکسیون توسعه روستایی مجلس شورای اسلامی انجام شده است و امروز در شهرستانهای حوزه جنوب استان ایلام حضور داریم.
وی افزود: با توجه به تصمیم دولت و تاکید بر توسعه روستاها و ارتقا معاونت توسعه روستایی، ما بطور ویژه راهبری و نظارت بر امر محرومیت زدایی و ارتقا شاخصهای عدالت اجتماعی و رفع فقر را دنبال میکنیم.
معاون سرمایه گذاری معاونت توسعه روستایی ریاست جمهور با اشاره به اینکه در دولت چهاردهم از اختیارات و جایگاه بهتری نسبت به گذشته برخوردار هستیم، افزود: رویکرد ما در دولت چهاردهم تاکید بر داشتهها و اهرم کردن داشته و تاکید بر توسعه این مناطق است و از فعالیتها در روستاها برای پیشرفت و آبادانی و اشتغال حمایت میکنیم.
سعادت به مسکن معیشت محور اشاره و افزود: شرایط بگونه ای فراهم میکنیم که مسکن هم محل معیشت و هم محل فعالیت باشدو برای فعالیت اقتصادی معاونت روستایی تسهیلات قرض الحسنه پیش بینی کرده است.
وی تاکید کرد: از نیروگاههای برق خورشیدی ویژه حمایت میکنیم و احیای واحدهای اقتصادی هم در دستور کار است.
معاون سرمایه گذاری معاونت توسعه روستایی ریاست جمهور گفت: در این نشست همچنین در خصوص معابر با همکاری بنیاد مسکن به ۴۰ روستا در این حوزه انتخابیه کمک خواهیم کرد تا شاهد جذب گردشگر در بخش روستایی نیز باشیم.
نظر شما