به گزارش خبرنگار مهر، سید وحید سعادت ظهر شنبه ر نشست بررسی مسائل شهری و روستایی شهرستان ویژه دهلران گفت: ابتکار عمل خوبی توسط فراکسیون توسعه روستایی مجلس شورای اسلامی انجام شده است و امروز در شهرستان‌های حوزه جنوب استان ایلام حضور داریم.

وی افزود: با توجه به تصمیم دولت و تاکید بر توسعه روستاها و ارتقا معاونت توسعه روستایی، ما بطور ویژه راهبری و نظارت بر امر محرومیت زدایی و ارتقا شاخص‌های عدالت اجتماعی و رفع فقر را دنبال می‌کنیم.

معاون سرمایه گذاری معاونت توسعه روستایی ریاست جمهور با اشاره به اینکه در دولت چهاردهم از اختیارات و جایگاه بهتری نسبت به گذشته برخوردار هستیم، افزود: رویکرد ما در دولت چهاردهم تاکید بر داشته‌ها و اهرم کردن داشته و تاکید بر توسعه این مناطق است و از فعالیت‌ها در روستاها برای پیشرفت و آبادانی و اشتغال حمایت می‌کنیم.

سعادت به مسکن معیشت محور اشاره و افزود: شرایط بگونه ای فراهم می‌کنیم که مسکن هم محل معیشت و هم محل فعالیت باشدو برای فعالیت اقتصادی معاونت روستایی تسهیلات قرض الحسنه پیش بینی کرده است.

وی تاکید کرد: از نیروگاه‌های برق خورشیدی ویژه حمایت می‌کنیم و احیای واحدهای اقتصادی هم در دستور کار است.

معاون سرمایه گذاری معاونت توسعه روستایی ریاست جمهور گفت: در این نشست همچنین در خصوص معابر با همکاری بنیاد مسکن به ۴۰ روستا در این حوزه انتخابیه کمک خواهیم کرد تا شاهد جذب گردشگر در بخش روستایی نیز باشیم.